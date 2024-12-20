Примушував жебракувати за їжу: миколаївця підозрюють в експлуатації людей з інвалідністю
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- Марія Хаміцевич
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16:00, 20 грудня, 2024
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У Миколаєві поліцейські повідомили про підозру 61-річному місцевому мешканцю, який завербував двох людей з інвалідністю на візках.
За даними Миколаївської обласної прокуратури, користуючись уразливим станом 63-річної жінки — переселенки з Запоріжжя, та 50-річного миколаївця, які є особами з інвалідністю другої групи, завербував їх для заняття жебрацтвом у Миколаєві.
Миколаївець відвозив їх жебракувати у місцях великого скупчення людей, після чого забирав усі пожертвування, повідомили в Нацполіції Миколаївської області.
Зазначається, що він пообіцяв їм постійне місце проживання та добре оплачувану роботу, на що вони погодились. Натомість переховував їх у власному будинку, консультував щодо «роботи», вранці систематично відвозив на автомобілі у громадські місця з великим скупченням людей, де на інвалідних візках до вечора вони жебракували.
Крім того, підозрюваний користувався їх пенсійними картками, з яких знімав кошти та забирав собі.
Під час обшуків у нього вилучили понад 11,5 тисяч гривень, особисті документи потерпілих, мобільний телефон, автомобіль, а також банківські картки.
Слідчі повідомили чоловіку про підозру. Суд призначив йому тримання під вартою строком на 60 діб із можливістю внесення застави в розмірі 302 800 гривень. Йому загрожує до 12 років ув’язнення.
Нагадаємо, що у Миколаївській області зафіксовано збільшення звернень про домашнє насильство, особливо серед родин, де батьки повернулися з війни.
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