На Миколаївщині евакуйовані діти замість укриття під час тривоги перебувають в актовому залі

Будівля Антонівського мистецького ліцею. Ілюстративне фото з офіційної сторінки закладу

Дітей, яких евакуювали до Антонівського мистецького ліцею на Миколаївщині, не допускають до захисних споруд, вони змушені перебувати в актовому залі, тоді як укриттями користуються виключно учні закладу.

Про це повідомила Моніторингова група Офісу омбудсмана після перевірки дитячих закладів освіти в регіоні.

Зазначається, що до мистецького ліцею були евакуйовані вихованці Миколаївського центру соціально-психологічної реабілітації.

«Натомість діти з Миколаївського центру соціально-психологічної реабілітації дітей замість укриття використовують актовий зал — захисні споруди, облаштовані в Антонівському мистецькому ліцеї, використовуються виключно учнями закладу», — говориться у повідомленні.

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Повідомляється, що схожа ситуація спостерігається й у Широколанівській спецшколі. Там, адміністрація приймаючого закладу замикає укриття через побоювання, що «діти там палитимуть».

Моніторингова група наголошує, що відсутність вільного доступу до укриттів вкрай небезпечна для прифронтового регіону.

«Вільного доступу до укриття немає, що є критичним для регіону, наближеного до зони бойових дій», — йдеться у доповіді.



Зазначається, що крім порушень прав евакуйованих дітей, подібна ситуація з дотриманням прав учнів приймаючих закладів. Зокрема, були виявлені недоліки щодо забезпечення права дітей на життя та безпеку, гідність, достатнє та безпечне харчування.

Скандал у реорганізованому Будинку дитини у Миколаєві

3 березня стало відомо, що моніторингова група Офісу омбудсмена разом із громадськими організаціями провела перевірку дитячих закладів освіти на Миколаївщині та виявила грубі порушення прав дітей. Підопічних фіксували ременями до стільців і візочків, а шестимісячне немовля отримало набряки від «зв’язування». В інших установах дітям видавали прострочені ліки, не надавали медичної допомоги та обмежували доступ до базових послуг.

Скриншот публікації на сайті Упрвноваженого з прав людини за підсумками перевірки в Миколаївській області

У той же день правозахисниця дітей-сиріт, адвокатка Інна Мірошниченко, яка входить до Моніторингової групи Офісу Омбудсмана, показала, в яких умовах живуть діти у реорганізованому Центрі медичної реабілітації та паліативної допомоги в Миколаєві (Обласний Будинок дитини). Вона власне і показала привʼязаних до крісел малюків, з якими не гуляють і змушують проводити час біля телевізора.

Правозахисниця розповіла, що за умовами догляд за дітьми мають здійснювати 89 працівників. Однак, як виявилось з даних моніторингової групи Офісу омбудсмена, за малюками доглядали всього двоє працівників. Умови, в яких тримають вихованців закладу, вона назвала нелюдськими.

Зазначимо, що у квітні 2024 року Центр медичної реабілітації та паліативної допомоги був приєднаний до Миколаївської обласної дитячої лікарні. Тоді це рішення пояснили необхідністю, аби «убезпечити» заклад від відсутності фінансування.

Нагадаємо також, що це не перший скандальний випадок, повʼязаний із Миколаївською обласною дитячою лікарнею. Про її неналежний стан ще у липні 2023 року заявив президент України Володимир Зеленський, перебуваючи з візитом у Миколаєві.

В одній з палат Володимир Зеленський звернув увагу на те, що приміщення не пристосоване для комфортного перебування там. Зокрема, у палаті відсутні карнизи, штори, кондиціонер.