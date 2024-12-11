Депутати Миколаївської облради обговорили проблему з харчуванням дітей в Антонівському ліцеї

Комісія Миколаївської обласної ради з питань освіти. Фото: «МикВісті»

У середу, 11 грудня, у Миколаївській обласній раді відбулось засідання комісії з питань освіти, на якій обговорили ситуацію із харчуванням дітей в Антонівському ліцеї після заяв про те, що у закладу немає коштів на закупівлю продуктів.

Про це повідомляє кореспондентка «МикВісті».

Про проблеми із фінансуванням закладу і необхідність у закупівлі продуктів для дітей у своїх соціальних мережах 5 грудня розповіла депутатка обласної ради Світлана Федорова. Вона зазначила, що відвідала заклад і у розмові із місцевими працівниками їй стало відомо, що у грудні обласна рада не виділила фінансування для ліцею.

Вона також опублікувала перелік продуктів, які було необхідно придбати: каші, овочі, фрукти та ін. На відео зокрема один із працівників каже, що цих продуктів має вистачити до кінця року.

Федорова відвідала заклад разом із волонтеркою Анною Куркуріною. Вони відвезли туди їжу та іграшки для дітей. Скриншот із відео Світлани Федорової Перелік необхідних продуктів, який депутатці дали в Антонівському ліцеї. Скриншот із відео Світлани Федорової

Вже під час сьогоднішньої комісії депутати запросили директорів миколаївських шкіл-інтернатів, зокрема і в.о. директора Антонівського мистецького ліцею. Посадовиця зазначила, що закладу дійсно не вистачає фінансування.

— Так, нам не вистачає грошей на продукти. Ми звертались про допомогу мінімум до 10 благодійників, де вказуємо основне: ми просимо, але не вимагаємо. Якщо є можливість у заможних людей нам допомогти, будь ласка. Нам кошти обіцяють з ряду причин. На грудень фінансовий відділ нас питав, чи використаємо ми гроші до кінця року? Тобто гроші будуть, але пізніше. Зараз звернулись до нас із пропозицією допомогти продуктами — ми не відмовляємось, — сказала Валентина Скопіна.

Депутати уточнили, скільки цього року заклад отримав коштів на харчування дітей. Вона відповіла, що цього року заклад отримав 1,7 мільйона гривень на харчування, ще 200 тисяч гривень у листопаді, і близько півмільйона гривень мають виділити у грудні.

— Ціни на продукти виросли, звичайно, дуже великими темпами. Хай ми на 100% не виконуємо норму по меню, але голодних запаморочень у нас немає, — додала посадовиця.

Однак варто зазначити, що згідно даних YouControl, сумма оплачених послуг закладу у 2024 році склав майже 13,9 мільйонів гривень.

Якщо переглянути історію транзакцій, то можна побачити, кому і скільки перераховує заклад коштів. Наприклад, лише за листопад поточного року ліцей сплатив понад 185 тисяч гривень підприємцю з Баштанського району ФОП Іванішин С. О., який постачає їм продукти харчування: куряче мʼясо, рибу, молочні продукти, каші, крупи, овочі, фрукти тощо.

Зазначений підприємець постачає до закладу продукти харчування. Скриншот з порталу YouControl Зазначений підприємець постачає до закладу продукти харчування. Скриншот з порталу YouControl

Водночас станом на 6 грудня підприємцеві перерахували вже понад 175 тисяч гривень. З них на понад 82 тисяч гривень ліцей придбав курячих яєць, молочних продуктів та йогуртів.

Скриншот з порталу YouControl Скриншот з порталу YouControl Скриншот з порталу YouControl

У підсумку обговорення даного питання керівниця закладу звернулась до депутатів із пропозицією навідатись та перевірити його стан. Голова комісії Євген Горбуров зазначив, що депутати перевірять ліцей.

Нагадаємо, у Миколаєві з 1 січня 2025 року підвищиться вартість харчування у дитсадках та школах.