Депутати Миколаївської облради обговорили проблему з харчуванням дітей в Антонівському ліцеї
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- Аліса Мелік-Адамян
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20:00, 11 грудня, 2024
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У середу, 11 грудня, у Миколаївській обласній раді відбулось засідання комісії з питань освіти, на якій обговорили ситуацію із харчуванням дітей в Антонівському ліцеї після заяв про те, що у закладу немає коштів на закупівлю продуктів.
Про це повідомляє кореспондентка «МикВісті».
Про проблеми із фінансуванням закладу і необхідність у закупівлі продуктів для дітей у своїх соціальних мережах 5 грудня розповіла депутатка обласної ради Світлана Федорова. Вона зазначила, що відвідала заклад і у розмові із місцевими працівниками їй стало відомо, що у грудні обласна рада не виділила фінансування для ліцею.
Вона також опублікувала перелік продуктів, які було необхідно придбати: каші, овочі, фрукти та ін. На відео зокрема один із працівників каже, що цих продуктів має вистачити до кінця року.
Вже під час сьогоднішньої комісії депутати запросили директорів миколаївських шкіл-інтернатів, зокрема і в.о. директора Антонівського мистецького ліцею. Посадовиця зазначила, що закладу дійсно не вистачає фінансування.
— Так, нам не вистачає грошей на продукти. Ми звертались про допомогу мінімум до 10 благодійників, де вказуємо основне: ми просимо, але не вимагаємо. Якщо є можливість у заможних людей нам допомогти, будь ласка. Нам кошти обіцяють з ряду причин. На грудень фінансовий відділ нас питав, чи використаємо ми гроші до кінця року? Тобто гроші будуть, але пізніше. Зараз звернулись до нас із пропозицією допомогти продуктами — ми не відмовляємось, — сказала Валентина Скопіна.
Депутати уточнили, скільки цього року заклад отримав коштів на харчування дітей. Вона відповіла, що цього року заклад отримав 1,7 мільйона гривень на харчування, ще 200 тисяч гривень у листопаді, і близько півмільйона гривень мають виділити у грудні.
— Ціни на продукти виросли, звичайно, дуже великими темпами. Хай ми на 100% не виконуємо норму по меню, але голодних запаморочень у нас немає, — додала посадовиця.
Однак варто зазначити, що згідно даних YouControl, сумма оплачених послуг закладу у 2024 році склав майже 13,9 мільйонів гривень.
Якщо переглянути історію транзакцій, то можна побачити, кому і скільки перераховує заклад коштів. Наприклад, лише за листопад поточного року ліцей сплатив понад 185 тисяч гривень підприємцю з Баштанського району ФОП Іванішин С. О., який постачає їм продукти харчування: куряче мʼясо, рибу, молочні продукти, каші, крупи, овочі, фрукти тощо.
Водночас станом на 6 грудня підприємцеві перерахували вже понад 175 тисяч гривень. З них на понад 82 тисяч гривень ліцей придбав курячих яєць, молочних продуктів та йогуртів.
У підсумку обговорення даного питання керівниця закладу звернулась до депутатів із пропозицією навідатись та перевірити його стан. Голова комісії Євген Горбуров зазначив, що депутати перевірять ліцей.
Нагадаємо, у Миколаєві з 1 січня 2025 року підвищиться вартість харчування у дитсадках та школах.
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