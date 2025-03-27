Після скандалу з візитом Омбудсмана, в обласному Будинку дитини в Миколаєві побудують нове бомбосховище

Центр медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям, відомий як Обласний будинок дитини в Миколаєві, фото з сайту обласної ради

У Центрі медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям, відомому як Обласний Будинок дитини, побудують нове бомбосховище.

Про це йдеться у матеріалі «Що змінилося за 3 тижні після скандалу у Будинку дитини в Миколаєві: дітей вивезли, обласні депутати проігнорували проблему» онлайн-медіа «МикВісті».

Як відомо, під час моніторингового візиту у лютому представники Офісу Омбудсмана виявили, що працівники медзакладу, де перебувають діти, які проходять реабілітацію, ігнорують сигнал «Повітряна тривога».

— Працівники закладу не вжили жодних заходів з метою переміщення дітей в безпечне місце. Натомість діти продовжували перебувати у ліжках житлових кімнат. Працівники медзакладу повідомили, що дітей переміщують у безпечне місце тільки, коли оголошено про ймовірну загрозу ракетного обстрілу, — повідомила «МикВісті» Представниця Уповноваженого з прав дитини Ірина Суслова.

Тільки тепер, через 3 роки повномасштабної війни, виявилось, що укриття обласному Центрі медичної реабілітацій та паліативної допомоги дітям — не придатне для перебування там дітей.

Стан укриття в лікарні показала правозахисниця Інна Мірошниченко, яка брала участь у перевірці, фото з її Інстаграм-сторінки

У коментарі «МикВісті» заступник голови Миколаївської обласної військової адміністрації Юрій Гранатуров повідомив, що утворена у облздоров‘я комісія повторно перевірила ситуацію з укриттям і визначила, що в підвальному приміщенні цього центру немає технічної можливості облаштування укриття через природні умови.

— Наразі замовляється проєктно-кошторисна документація на нове будівництво протирадіаційного укриття, яке буде зведено за всіма нормативами, як окрема споруда, з’єднана з корпусом, — сказав Юрій Гранатуров.

Раніше повідомлялось, що вихованців Центру медичної реабілітації та паліативної допомоги в Миколаєві, відомого як Будинок дитини вирішили тимчасово перемістити в інші регіони, подалі від зони бойових дій.

Скандал у реорганізованому Будинку дитини у Миколаєві

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3 березня стало відомо, що моніторингова група Офісу омбудсмена разом із громадськими організаціями провела перевірку дитячих закладів освіти на Миколаївщині та виявила грубі порушення прав дітей. Підопічних фіксували ременями до стільців і візочків, а шестимісячне немовля отримало набряки від «зв’язування». В інших установах дітям видавали прострочені ліки, не надавали медичної допомоги та обмежували доступ до базових послуг.

У той же день правозахисниця дітей-сиріт, адвокатка Інна Мірошниченко, яка входить до Моніторингової групи Офісу Омбудсмана, показала, в яких умовах живуть діти у реорганізованому Центрі медичної реабілітації та паліативної допомоги в Миколаєві (Обласний Будинок дитини). Вона власне і показала привʼязаних до крісел малюків, з якими не гуляють і змушують проводити час біля телевізора.

Правозахисниця розповіла, що за умовами догляд за дітьми мають здійснювати 89 працівників. Однак, як виявилось з даних моніторингової групи Офісу омбудсмена, за малюками доглядали всього двоє працівників. Умови, в яких тримають вихованців закладу, вона назвала нелюдськими.

Зазначимо, що у квітні 2024 року Центр медичної реабілітації та паліативної допомоги був приєднаний до Миколаївської обласної дитячої лікарні. Тоді це рішення пояснили необхідністю, аби «убезпечити» заклад від відсутності фінансування.

Нагадаємо також, що це не перший скандальний випадок, повʼязаний із Миколаївською обласною дитячою лікарнею. Про її неналежний стан ще у липні 2023 року заявив президент України Володимир Зеленський, перебуваючи з візитом у Миколаєві.

В одній з палат Володимир Зеленський звернув увагу на те, що приміщення не пристосоване для комфортного перебування там. Зокрема, у палаті відсутні карнизи, штори, кондиціонер.