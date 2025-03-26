Що змінилося за 3 тижні після скандалу у Будинку дитини в Миколаєві: дітей вивезли, обласні депутати проігнорували проблему

Центр медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям, відомий як Обласний будинок дитини в Миколаєві, фото з сайту обласної ради

Після публікації звіту Офісу Омбудсмана про можливі катування (формулювання взяте з офіційної заяви Омбудсмана Дмитра Лубінця), антисанітарію та порушення прав вихованців у миколаївському Центрі медичної реабілітації та паліативної допомоги, відомому як Будинок дитини, минуло три тижні. Частину дітей перевезли до обласної лікарні, семеро готуються до евакуації у західні регіони. Водночас Миколаївська обласна рада, якій підпорядковується заклад, досі публічно не відреагувала: профільна депутатська комісія не збиралася, а її голова — не вийшла на зв’язок із журналістами.

У матеріалі «МикВісті» — що змінилося після гучної перевірки, які порушення зафіксували та як на це реагує влада.

Моніторинг відбувся 5 лютого за участі представників громадських організацій, експертів і психологів. Як розповіла Представниця Уповноваженого з прав дитини Ірина Суслова нам у коментарі, під час візиту виявили низку серйозних недоліків, які потребують негайної реакції.

Порушення прав дітей та жорстоке поводження

Сліди від перев‘язування у немовляти, фото Офісу Омбудсмана

Одним з найбільш тривожних моментів стала примусова фіксація дітей. Троє вихованців перебували у стані фізичного обмеження — їх утримували в стільцях, колясках або переносках. Одна з дітей мала сліди набряків на руках від перев’язування.

— Молодша медична сестра пояснила, що ці заходи застосовують через те, що дитина виймає зонд, а прив’язування рук обмежує її у рухах, зокрема можливість згинати та розгинати лікоть, та полегшує догляд за такою дитиною, — розповіла Ірина Суслова.

Іншу дитину тримали в обмежувальному положенні в стільці для годування, прив’язану тканинним ременем.

Кадри із закладу. Фото: Інна Мірошниченко Кадри із закладу. Фото: Інна Мірошниченко

— Адміністрація закладу пояснила, що дитину фіксують з метою запобігання випаданню зі стільця через рухову активність дитини. У подальшому дитину перемістили до автокрісла та повторно зафіксували ременями, — додала вона.

Ще одну дитину тримали в дитячій колясці за допомогою тканинних елементів, які кріпилися зверху біля ручок коляски, проходили вздовж тулуба та між ногами.

— Дівчина фактично звисала з коляски, тримаючись руками за її основу. У подальшому було з’ясовано, що дитина має допоміжний засіб для пересування (колісне крісло), до якого не забезпечено доступ дівчини, — повідомила Ірина Суслова.

Працівники Центру використовували засоби невідомого походження, які не мають медичного призначення, не сертифіковані та не мають інструкції для застосування.

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— Адміністрація закладу жодним чином не підтвердила, що використання вказаних засобів та методів фіксації є безпечними для дитини. На питання щодо здійснення фіксації дітей, працівниця закладу пояснювала, що «не кожну дитину можна так посадити — є діти агресивні! І ми всі повинні розуміти, куди ми прийшли… У нас є «діти-аутіки», «аутисти». Це діти, які не розмовляють, а без кінця кричать, цілий день кричать. Діти як кричали, так і будуть кричать…», — процитувала представниця Уповноваженого.

Уповноважений з прав людини наголошує: згідно з міжнародним правом і висновками Європейського комітету з питань запобігання катуванням, застосування фізичного обмеження до дітей неприпустиме. «Такі дії можуть кваліфікуватися як жорстоке поводження з дитиною відповідно до статті 3 Конвенції про захист прав людини», підкреслила Ірина Суслова.

За її словами, саме за цим фактом представник моніторингової групи викликав поліцію та склав заяву про кримінальне правопорушення. Раніше повідомлялось, що відкрито кримінальне провадження за статтею 127 Кримінального кодексу України — катування.

Діти майже постійно в кріслах для годування перед телевізором

Моніторингова група також звернула увагу на брак персоналу та антисанітарні умови. Діти перебувають без належного нагляду: немовлята самостійно себе заколисують, проводять більшість часу у кріслах для годування перед телевізором або гаджетами. Діти не виходять на прогулянки. В одній групі за вісьмома дітьми, серед яких діти з тяжкими захворюваннями, що потребують постійного догляду, доглядали лише двоє людей.

Дітей в Центрі паліативної допомоги утримують зв‘язаними перед телевізором, фото Офісу Оибудсмана Дітей в Центрі паліативної допомоги утримують зв‘язаними перед телевізором, фото Офісу Оибудсмана

Під час перевірки з’ясувалося, що діти не забезпечені індивідуальним одягом, спідньою білизною. Речі зберігаються в загальних шафах під написами «мальчики» та «девочки». У кімнатах по 8–12 дітей різного віку й статі, ліжка розміщені щільно — без права на приватність.

Гранатуров запевнив, що ситуацію виправили: «Уся дитяча білизна маркована, кожна дитина має окрему шафку з підписом. Подібні помилки більше не повторяться».

Недоступна реабілітація та порушення документації

У Центрі не всі діти отримують реабілітаційні послуги відповідно до індивідуальних планів. У документації переважно фіксуються процедури для амбулаторних пацієнтів. Засоби реабілітації зберігаються в окремому приміщенні, а не в доступі у дітей. Деякі з них конструктивно не пристосовані для використання за віком або фізичним станом.

Працівники не ведуть повної медичної документації: відсутні записи про проведені процедури, назви, час, результати. Гранатуров пояснив, що значну частину документації веде Служба у справах дітей, але спірні питання вже узгоджені.

Крім того, психологи не працюють із дошкільнятами — лише з тими, хто проходить платну реабілітацію. Занять із дітьми немає, планів і звітів не ведуть.

У Центрі реабілітації побудують нове бомбосховище

Під час моніторингового візиту представники Офісу Омбудсмана виявили, що працівники медзакладу ігнорують сигнал «Повітряна тривога».

— Працівники закладу не вжили жодних заходів з метою переміщення дітей в безпечне місце. Натомість діти продовжували перебувати у ліжках житлових кімнат. Працівники медзакладу повідомили, що дітей переміщують у безпечне місце тільки, коли оголошено про ймовірно загрозу ракетного обстрілу, — повідомили в Офісі Омбудсмана.

Тільки тепер, через 3 роки повномасштабної війни, виявилось, що укриття обласному Центрі медичної реабілітацій та паліативної допомоги дітям не придатне для перебування там дітей.

Стан укриття в лікарні показала правозахисниця Інна Мірошниченко, яка брала участь у перевірці, фото з її Інстаграм-сторінки

У коментарі «МикВісті» заступник голови Миколаївської ОВА Юрій Гранатуров повідомив, що утворена у облздоров‘я комісія повторно перевірила ситуацію з укриттям і визначила, що в підвальному приміщенні цього центру немає технічної можливості облаштування укриття через природні умови.

— Наразі замовляється проєктно-кошторисна документація на нове будівництво протирадіаційного укриття, яке буде зведено за всіма нормативами, як окрема споруда, з’єднана з корпусом, — сказав Юрій Гранатуров.

Що далі: переміщення дітей у західні регіони

Заступник начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Юрій Гранатуров, фото Суспільне Миколаїв

Після перевірки Уповноважений направив рекомендації до МОЗ, Мінсоцполітики, Державної служби у справах дітей та інших органів. Станом на 25 березня дітей перевели на територію обласної дитячої лікарні. Сім дітей, які мають певний статус і не можуть бути усиновлені, планують евакуювати до одного із західних регіонів.

— Уже відпрацьовані рішення спільно з Державною службою у справах дітей. Йдеться про дітей, яких не можна влаштувати в родини, і яких слід перемістити до безпечних регіонів з відповідними умовами, — повідомив Юрій Гранатуров.

Він додав, що щодо решти дітей триває активна робота з усиновлення: «Є перші позитивні результати — близько 12 дітей можуть отримати родину».

Після звіту Офісу Омбудсмана в Офісі Президента відбулось розширене засідання.

— Його провела заступниця голови ОП Ірина Верещук. Визначені чіткі плани. За місяць буде повторне засідання з підбиттям підсумків. Нам рекомендовано працювати спокійно, без емоцій, — підсумував Юрій Гранатуров.

Перевірка Центру реабілітації в Миколаєві виявила масштабні системні проблеми — від неналежного догляду й відсутності медичної документації до потенційних проявів жорстокого поводження з дітьми. Представники державних органів пообіцяли вжити заходів: частину порушень вже виправлено, дітей перевезли в безпечніше місце, заплановано будівництво укриття та евакуацію вразливих вихованців у західні області.

Водночас варто нагадати, що Центр медичної реабілітації та паліативної допомоги є структурним підрозділом обласної дитячої лікарні, яка перебуває у підпорядкуванні Миколаївської обласної ради. Попри суспільний розголос і публікацію офіційного звіту Уповноваженого, депутати обласної ради публічно взагалі не відреагували на ситуацію. На відміну від випадків перевірок інтернатів, коли профільна депутатська комісія з питань освіти збиралася для заслуховування пояснень посадовців, цього разу — з боку комісії з питань охорони здоров’я жодних дій не було вчинено.

Минуло вже понад три тижні з моменту оприлюднення звіту, але профільна депутатська комісія з питань охорони здоров’я так і не зібралася. Журналісти «МикВісті» намагалися отримати коментар у голови комісії, депутатки від партії «Слуга народу» Ірини Шабільянової. Вона спочатку відповіла на дзвінок і повідомила, що перебуває на нараді, а згодом — припинила виходити на зв'язок.

Ситуація вимагає постійного громадського контролю, подальших перевірок і реагування як з боку виконавчої влади, так і з боку депутатського корпусу, аби подібні порушення не повторилися.

Катерина Середа, МикВісті