Очільниця департаменту освіти Миколаївської обласної військової адміністрації Алла Веліховська звинуватила медіа у розголосі щодо результатів перевірки інтернатів, яку місяць тому провели представники Офісу Уповноваженого Верховної ради з прав людини, виявивши там велику кількість порушень.

Про те, як відбувалась перевірка та її наслідки говорили сьогодні, 14 березня, під час засідання комісії Миколаївської облради з питань освіти, повідомляють «МикВісті».

Як відомо, у лютому моніторингова група Офісу Омбудсмана України відвідала Лисогірську спеціальну школу та Антонівський ліцей на Миколаївщині. В результаті перевірки було виявлено низку порушень, про які детально розказала у своєму Інстаграмі представниця Моніторингової групи, правозахисниця Інна Мірошниченко. Порушення стосувались доступу до освіти, побутових питань, санітарного стану приміщень, зокрема, туалетів та душових, а також одягу, прострочених ліків та відсутності доступу до укриттів.

Очільниця департаменту освіти Миколаївської ОВА Алла Веліховська, архівне фото МикВісті

Алла Веліховська висловила невдоволення тим, що перевірка була неочікуваною для неї та керівників інтернатів.

— Взагалі жодного повідомлення не було про те, що на території Миколаївщини будь-яка така перевірка від Уповноваженого,. Жодного представлення групи ні в закладі, ні департаменту не було. Я досі не знаю, хто ці люди, яка у них освіта, які права вони мають…, - поскаржилася Алла Веліховська.

Вона також заявила, що медіа передрукували «з хайповими заголовками» фотографії, які опублікувала Інна Мірошниченко.

— Коли піднявся хейт в мережах, і мені почали телефонувати і питати щодо тих фотографій, що з’явилися, вони були передруковані нашими ЗМІ з хайповими заголовками саме з особистого блогу однієї з представниць цього громадського моніторингу. Ці фотографії були опубліковані, думки самої людини з посиланнями на свідчення дітей, яких опитували взагалі без присутності, без будь-якого дозволу. Я не знаю, які питання їм ставили…, - сказала Алла Веліховська.

Голова Миколаївської облради Антон Табунщик, фото з Фейсбук-сторінки політика

Її підтримав присутній на засіданні голова облради Антон Табунщик (партія «Слуга народу»), який заявив, що перевірка інтернатів перетворилась на «медійний хайп», про який його не попередили. При цьому, очільник Миколаївської обласної ради назвав найважливішим у цій ситуації не порушення прав дітей, а саме питання інформаційного розголосу, оскільки, впевнений він, ЗМІ створили «негативне амплуа» для Миколаївської області.

— Перевірка, яка мала відбутися, вона відбулась. Але мала бути в належному супроводі. Нас мали повідомити, а ми мали опрацювати і відповідним чином відреагувати. А у нас це перетворилось просто в медійний хайп з відповідними наслідками. Я хочу повернути увагу і членів комісії, і доповідачів до самого мабуть нагального питання. У нас, по суті, відбулась перевірка закладів моніторинговою групою, це звичайна перевірка, які були і раніше. Але наслідком цього стало інформаційне розголошення у ЗМІ, соціальних мережах. Ми побачили світлини, дописи, думки. І це призвело до надзвичайної уваги і перекручування фактів. Враховуючи те, що у нас зараз в країні війна, і першочерговим завданням є повернення дітей, які були незаконно вивезені за кордон, також в Російську Федерацію, і зараз всі служби на рівні країні, на рівні області займаються цим питанням постійно, у нас було створено таке інформаційне амплуа, що все погано, і дітям в Україні буде ще гірше. Тому висновки будуть автоматично формуватися дуже непередбачувані, і це призведе до непередбачуваних заходів, - висловив свою позицію Антон Табунщик.

Нагадаємо, Департамент освіти і науки Миколаївської ОВА ініціював створення робочої групи, яка вивчить ситуацію щодо неналежних умов утримання вихованців у спецшколах Миколаївщини.

Порушення прав дітей у спецшколах на Миколаївщині

Лисогірська спеціальна школа у Первомайському районі. Фото: правозахисниці Інни Мірошниченко

Як відомо, учасниця моніторингової групи Офісу омбудсмена, правозахисниця Інна Мірошниченко поділилася знімками громадської перевірки Лисогірської спеціальної школи на Миколаївщині. Зазначимо, що заклад був одним серед тих, які проходили перевірки моніторингової групи Офісу омбудсмена. Як пише адвокатка, у закладі наразі 156 дітей, догляд за якими мають здійснювати 98 працівників.

Крім Лисогірської спецшколи, порушення моніторингова група виявила у низці закладів. Наприклад, виявилось, що дітей, яких евакуювали до Антонівського мистецького ліцею на Миколаївщині, не допускають до захисних споруд, вони змушені перебувати в актовому залі, тоді як укриттями користуються виключно учні закладу.

Варто нагадати, що депутати Миколаївської обласної ради ще в грудні минулого року збирались перевірити стан справ у Антонівському мистецькому ліцеї в Миколаївській області (раніше — Антонівська школа-інтернат), проте цього так і не відбулось, а моніторингова група Офісу Уповноваженого з прав людини доїхала туди з Києва раніше.