«Хворі діти пітніють в одних трусах по 5 днів», — правозахисниця показала умови ще одного ліцею на Миколаївщині

Правозахисниця Інна Мірошниченко оприлюднила кадри з перевірки умов Антонівського мистецького ліцею у Миколаївській області. Під час хвороби дітям видають ліки без призначення, а одяг, у якому вони ходять, змінюють раз на кілька днів.

Про це вона написала у своєму Instagram.

У порівнянні з попередніми закладами, в Антонівському ліцеї — чисто, каже правозахисниця. Там є вбиральня для маломобільних груп.

Кадри, які публікує правозахисниця Інна Мірошниченко Кадри, які публікує правозахисниця Інна Мірошниченко

Однак одяг у дітей, яких заклад налічує 169, спільний, хоча там вистачає речей, які надходять в якості гуманітарної допомоги. Мова йде про спідню білизну та шкарпетки.

У дітей в ліцеї спільний одяг, а міняють його раз на кілька днів. Фото: Інна Мірощниченко У дітей в ліцеї спільний одяг, а міняють його раз на кілька днів. Фото: Інна Мірощниченко У дітей в ліцеї спільний одяг, а міняють його раз на кілька днів. Фото: Інна Мірощниченко

Крім того, хворих у закладі не лікують, бо лікаря там немає. Місцева медсестра видає їм препарати без призначення, які часто можуть бути прострочені, пише Інна Мірошниченко.

Хворих на коросту малюків тримають у окремому приміщенні та не дозволяють нікуди виходити навіть під час повітряних тривог, аби не наражати на небезпеку інших дітей. А перевдягають малюків раз на 5 днів.

— Це надто жорстоко. Вони ж хворіють, а не відбувають покарання. Чому 1 і мʼяка іграшка? Чому самі? Нікого поруч. Нікого, хто обійме і скаже «все буде добре». Хто заварить чай. Прочитає казку... Самі в окремій будівлі, наче вʼязні. їх тут не лікують!!! Просто ізолюють. Бо школа не має права лікувати, у них немає ліцензії, — написала вона.

Лікувати хворих дітей у закладі нікому, медикаменти без призначення їм видає медсестра. Лікувати хворих дітей у закладі нікому, медикаменти без призначення їм видає медсестра.

На території ліцею перебуває також евакуйований Центр соціально-психологічної реабілітації дітей, серед яких малюки, яких вилучили від батьків. 26 дітей під час тривог до укриття потрапити не можуть, і вимушені сидіти у актовій залі ліцею. Більш того, ліцей вимикає опалення у частині приміщень, якими користується Центр.

Вихованців Центру до укриття не беруть. Діти чекають під час тривог у актовій залі

— Ліцей вимикає опалення без належного обгрунтування, що створює несприятливі умови для перебування дітей. Температура повітря в окремих кімнатах, де перебували діти, була низькою (10°С - 15°C ), — додала правозахисниця.

У дописі Інна Мірошниченко зазначила, що моніторингова група очікує на негайну реакцію місцевої влади, а не «просто створені комісії задля додаткової перевірки».

Порушення прав дітей у спецшколах на Миколаївщині

Як відомо, учасниця моніторингової групи Офісу омбудсмена, правозахисниця Інна Мірошниченко поділилася знімками громадської перевірки Лисогірської спеціальної школи на Миколаївщині. Зазначимо, що заклад був одним серед тих, які проходили перевірки моніторингової групи Офісу омбудсмена. Як пише адвокатка, у закладі наразі 156 дітей, догляд за якими мають здійснювати 98 працівників.

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Крім Лисогірської спецшколи, порушення моніторингова група виявила у низці закладів. Наприклад, виявилось, що дітей, яких евакуювали до Антонівського мистецького ліцею на Миколаївщині, не допускають до захисних споруд, вони змушені перебувати в актовому залі, тоді як укриттями користуються виключно учні закладу.

Варто нагадати, що депутати Миколаївської обласної ради ще в грудні минулого року збирались перевірити стан справ у Антонівському мистецькому ліцеї в Миколаївській області (раніше — Антонівська школа-інтернат), проте цього так і не відбулось, а моніторингова група Офісу Уповноваженого з прав людини доїхала туди з Києва раніше.

Скандал у реорганізованому Будинку дитини у Миколаєві

3 березня стало відомо, що моніторингова група Офісу омбудсмена разом із громадськими організаціями провела перевірку дитячих закладів освіти на Миколаївщині та виявила грубі порушення прав дітей. Підопічних фіксували ременями до стільців і візочків, а шестимісячне немовля отримало набряки від «зв’язування». В інших установах дітям видавали прострочені ліки, не надавали медичної допомоги та обмежували доступ до базових послуг.

У той же день правозахисниця дітей-сиріт, адвокатка Інна Мірошниченко, яка входить до Моніторингової групи Офісу Омбудсмана, показала, в яких умовах живуть діти у реорганізованому Центрі медичної реабілітації та паліативної допомоги в Миколаєві (Обласний Будинок дитини). Вона власне і показала привʼязаних до крісел малюків, з якими не гуляють і змушують проводити час біля телевізора.

Правозахисниця розповіла, що за умовами догляд за дітьми мають здійснювати 89 працівників. Однак, як виявилось з даних моніторингової групи Офісу омбудсмена, за малюками доглядали всього двоє працівників. Умови, в яких тримають вихованців закладу, вона назвала нелюдськими.

Зазначимо, що у квітні 2024 року Центр медичної реабілітації та паліативної допомоги був приєднаний до Миколаївської обласної дитячої лікарні. Тоді це рішення пояснили необхідністю, аби «убезпечити» заклад від відсутності фінансування.

Нагадаємо також, що це не перший скандальний випадок, повʼязаний із Миколаївською обласною дитячою лікарнею. Про її неналежний стан ще у липні 2023 року заявив президент України Володимир Зеленський, перебуваючи з візитом у Миколаєві.

В одній з палат Володимир Зеленський звернув увагу на те, що приміщення не пристосоване для комфортного перебування там. Зокрема, у палаті відсутні карнизи, штори, кондиціонер.