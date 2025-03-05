«Одна на всіх душова, сморід і пліснява», — правозахисниця показала умови, в яких живуть вихованці спецшколи на Миколаївщині

Учасниця моніторингової групи Офісу омбудсмена, правозахисниця Інна Мірошниченко поділилася знімками громадської перевірки Лисогірської спеціальної школи на Миколаївщині.

На опублікованих у її Instagram кадрах видно жахливі умови, де дітям доводиться приймати душ і задовольняти свої потреби.

Зазначимо, що заклад був одним серед тих, які проходили перевірки моніторингової групи Офісу омбудсмена. Як пише адвокатка, у закладі наразі 156 дітей, догляд за якими мають здійснювати 98 працівників.

Вона також вказує, що бюджет спецшколи складає 22 мільйони гривень. При цьому окрім самих вихованців закладу, наразі там перебувають і діти з евакуйованої Широколанівської спецшколи.

Як зазначає Мірошниченко, у закладі елементарно не обладнаний санвузол, а душові кабіни відокремлені бетонними блоками і не зачиняються. Діти користуються вбиральнею без унітазів, а задовольняти свої потреби мають в дірки в підлозі в окремому приміщенні.

Стан туалету на душової у закладі. Фото: Інна Мірошниченко Стан туалету на душової у закладі. Фото: Інна Мірошниченко

Діти змушені користуватись такими вбиральнями. Фото: Інна Мірошниченко Діти змушені користуватись такими вбиральнями. Фото: Інна Мірошниченко

У спальнях дітей шафи розміщені так високо, що вони мають сідати на плечі одне одному, щоб дістати свої речі.

Фото: Інна Мірошниченко

Заняття фізкультурою проходять прямо у коридорі або на вулиці, якщо дозволяє погода, додала вона.

— Діти гостро відчувають себе небажаними гостями... не в чужій країні! У своїй же області. Позбавлені елементарного. Далеко від рідних, які тепер не мають змоги забирати хоча б на вихідні, бо їздити дуже далеко, — пише Інна Мірошниченко.

Після виходу публікації на сторінці Офісу омбудсмана заступниця директора закладу Олена Івашко написала на своїй сторінці у Facebook, що цей візит був націлений на відверте цькування закладу.

— Такого психологічного тиску та приниження гідності я ще в житті не відчувала! Це було ніби «рейдерське захоплення нашого закладу» чи робота «команди НКВС», вибачте за порівняння. В школу вже надіслано звіт про роботу групи. Якби ж то люди змогли його прочитати?! Так ні, члени моніторингової групи заздалегідь зазначили, що «вказана інформація не підлягає поширенню третім особам без наявності правових підстав, прямо визначених законом». Про жодну з позитивних сторін роботи закладу не було зазначено в звіті. Суцільна брехня, наклепи та чутки, — написала посадовиця.

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У відповідь на це Інна Мірошниченко запевнила, що така поведінка керівництва зумовлена тим, що їм не вдалось приховати проблеми у школі.

— Лисогірська спецшкола (в особі заступниці директора), отримавши звіт, вийшла в публічну комунікацію, що все куплено і замовлено. Ми були «ніби рейдерське захоплення» чи «команда НКВС». Дуже шкодую, що не можу розказати усього, бо діємо в інтересах дітей. І є теми, які певний час мають бути не публічними. Пані Олена пише, що моніторинг був здійснений «задля хайпу і лайків окремих членів моніторингової команди». Хочу нагадати, як Ви фоткалися з нами на пам’ять, думаючи, що ми зараз підемо і Вам вдасться все заховати. А як не вдалося, то «це замовлення», — відповіла правозахисниця.

Скандал у реорганізованому Будинку дитини у Миколаєві

3 березня стало відомо, що моніторингова група Офісу омбудсмена разом із громадськими організаціями провела перевірку дитячих закладів освіти на Миколаївщині та виявила грубі порушення прав дітей. Підопічних фіксували ременями до стільців і візочків, а шестимісячне немовля отримало набряки від «зв’язування». В інших установах дітям видавали прострочені ліки, не надавали медичної допомоги та обмежували доступ до базових послуг.

У той же день правозахисниця дітей-сиріт, адвокатка Інна Мірошниченко, яка входить до Моніторингової групи Офісу Омбудсмана, показала, в яких умовах живуть діти у реорганізованому Центрі медичної реабілітації та паліативної допомоги в Миколаєві (Обласний Будинок дитини). Вона власне і показала привʼязаних до крісел малюків, з якими не гуляють і змушують проводити час біля телевізора.

Правозахисниця розповіла, що за умовами догляд за дітьми мають здійснювати 89 працівників. Однак, як виявилось з даних моніторингової групи Офісу омбудсмена, за малюками доглядали всього двоє працівників. Умови, в яких тримають вихованців закладу, вона назвала нелюдськими.

Зазначимо, що у квітні 2024 року Центр медичної реабілітації та паліативної допомоги був приєднаний до Миколаївської обласної дитячої лікарні. Тоді це рішення пояснили необхідністю, аби «убезпечити» заклад від відсутності фінансування.

Нагадаємо також, що це не перший скандальний випадок, повʼязаний із Миколаївською обласною дитячою лікарнею. Про її неналежний стан ще у липні 2023 року заявив президент України Володимир Зеленський, перебуваючи з візитом у Миколаєві.

В одній з палат Володимир Зеленський звернув увагу на те, що приміщення не пристосоване для комфортного перебування там. Зокрема, у палаті відсутні карнизи, штори, кондиціонер.