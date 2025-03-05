Антисанітарія, прострочені ліки та відсутність укриттів у спецшколах: в Миколаївській ОВА створили робочу групу, яка поїде перевіряти заклади

Лисогірська спеціальна школа у Первомайському районі. Фото: правозахисниці Інни Мірошниченко

Департамент освіти і науки Миколаївської ОВА ініціював створення мультидисциплінарної робочої групи, яка вивчить ситуацію щодо неналежних умов утримання вихованців у спецшколах Миколаївщини.

Таку заяву опубліковано на сторінці департаменту у Facebook.

Очолить робочу групу заступниця директора департаменту Олена Кравець. До складу групи увійшли представники департаменту, Служби у справах дітей облвійськадміністрації, ДСНС, Нацполіції, лікарі та представники двох громадських організацій.

Вони впродовж тижня мають відвідати навчальні заклади, у яких були виявленні порушення, зокрема «Лисогірську спеціальну школу» та «Антонівський мистецький ліцей», перевірити викладені у звітах Офісу омбудсмана факти та зауваження.

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— За підсумками роботи Департамент освіти і науки Миколаївської ОВА надасть Уповноваженому Верховної Ради з прав людини інформацію про вжиті заходи, — відзвітували у департаменті.

Порушення прав дітей у спецшколах на Миколаївщині

Як відомо, учасниця моніторингової групи Офісу омбудсмена, правозахисниця Інна Мірошниченко поділилася знімками громадської перевірки Лисогірської спеціальної школи на Миколаївщині. Зазначимо, що заклад був одним серед тих, які проходили перевірки моніторингової групи Офісу омбудсмена. Як пише адвокатка, у закладі наразі 156 дітей, догляд за якими мають здійснювати 98 працівників.

Крім Лисогірської спецшколи, порушення моніторингова група виявила у низці закладів. Наприклад, виявилось, що дітей, яких евакуювали до Антонівського мистецького ліцею на Миколаївщині, не допускають до захисних споруд, вони змушені перебувати в актовому залі, тоді як укриттями користуються виключно учні закладу.

Варто нагадати, що депутати Миколаївської обласної ради ще в грудні минулого року збирались перевірити стан справ у Антонівському мистецькому ліцеї в Миколаївській області (раніше — Антонівська школа-інтернат), проте цього так і не відбулось, а моніторингова група Офісу Уповноваженого з прав людини доїхала туди з Києва раніше.

Скандал у реорганізованому Будинку дитини у Миколаєві

3 березня стало відомо, що моніторингова група Офісу омбудсмена разом із громадськими організаціями провела перевірку дитячих закладів освіти на Миколаївщині та виявила грубі порушення прав дітей. Підопічних фіксували ременями до стільців і візочків, а шестимісячне немовля отримало набряки від «зв’язування». В інших установах дітям видавали прострочені ліки, не надавали медичної допомоги та обмежували доступ до базових послуг.

У той же день правозахисниця дітей-сиріт, адвокатка Інна Мірошниченко, яка входить до Моніторингової групи Офісу Омбудсмана, показала, в яких умовах живуть діти у реорганізованому Центрі медичної реабілітації та паліативної допомоги в Миколаєві (Обласний Будинок дитини). Вона власне і показала привʼязаних до крісел малюків, з якими не гуляють і змушують проводити час біля телевізора.

Правозахисниця розповіла, що за умовами догляд за дітьми мають здійснювати 89 працівників. Однак, як виявилось з даних моніторингової групи Офісу омбудсмена, за малюками доглядали всього двоє працівників. Умови, в яких тримають вихованців закладу, вона назвала нелюдськими.

Зазначимо, що у квітні 2024 року Центр медичної реабілітації та паліативної допомоги був приєднаний до Миколаївської обласної дитячої лікарні. Тоді це рішення пояснили необхідністю, аби «убезпечити» заклад від відсутності фінансування.

Нагадаємо також, що це не перший скандальний випадок, повʼязаний із Миколаївською обласною дитячою лікарнею. Про її неналежний стан ще у липні 2023 року заявив президент України Володимир Зеленський, перебуваючи з візитом у Миколаєві.

В одній з палат Володимир Зеленський звернув увагу на те, що приміщення не пристосоване для комфортного перебування там. Зокрема, у палаті відсутні карнизи, штори, кондиціонер.