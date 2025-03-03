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Поліція розпочала розслідування щодо побиття дітей у медичному закладі Миколаєва

Медичний заклад Миколаєва порушує права дітей. Ілюстраційне фото: lexinformУ Миколаєві в одному із центрів медичної реабілітації та паліативної допомоги виявили порушення. Ілюстраційне фото: lexinform

У Миколаєві в одному із центрів медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям ймовірно порушують права людини. Працівники закладу били дітей із вадами здоров’я.

Про це повідомляє Поліція Миколаївської області.

Зазначається, що до поліції надійшла заява від співробітника Секретаріату Уповноваженого Верховної ради України з прав людини про те, що під час моніторингового візиту до одного з центрів медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям виявили, що фахівці закладу вчиняють фізичний біль малолітнім пацієнтам із вадами здоров’я.

У повідомленні додали, що в центр правоохоронці та інспектор з дотримання прав людини. Поліцейські провели огляд місця події, опитали персонал закладу та вилучили речові докази.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 127 Кримінального кодексу України «Катування». Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Наразі досудове розслідування триває та проводиться низка відповідних експертиз. 

Нагадаємо, моніторингова група Офісу омбудсмена разом із громадськими організаціями провела перевірку дитячих закладів освіти на Миколаївщині та виявила грубі порушення прав дітей.

Також раніше повідомлялось, що у Миколаєві приватний пансіонат «Дім турботи» ймовірно порушує права людини. Літні люди примусово вживали психотропні препарати, а також перебували в антисанітарних умовах.

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