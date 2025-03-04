В Миколаївській ОВА створили комісію, щоб перевірити дії медперсоналу в обласній лікарні після виявлених порушень

Немовля, у якого після виявили набряки на руках після того, як його фіксували ременем до візку. Фото: Офіс омбудсмана

В управлінні охорони здоровʼя Миколаївської ОВА заявили, що створили спеціальну комісію, щоб перевірити дії персоналу реорганізованого Центру медичної реабілітації та паліативної допомоги після публікації Офісу омбудсмана про порушення прав дітей.

Як повідомляє Управління охорони здоров'я Миколаївської ОВА у Facebook, комісія вивчить ситуацію, оцінить відповідність дій медиків чинним нормам і проведе ретельний аналіз викладених у звіті моніторингової групи фактів. За підсумками обіцяють «ухвалити відповідні рішення», а у разі виявлення порушень – вжити дисциплінарні заходи.

Зазначимо, що «МикВісті» намагались отримати коментар щодо майбутньої роботи комісії в очільниці управління Ірини Ткаченко, однак звʼязатись із нею нам не вдалось.

У дописі управління прокоментували, що з початку року реабілітацію у закладі пройшли 124 дитини, з яких 7 дітей перебувають у Центрі на повному державному забезпеченні. Цим дітям, як запевняться, надається уся комплексна допомога відповідно до індивідуальних потреб.

— Забезпечення якісної реабілітації для дітей, особливо тих, хто має особливі потреби та перебуває на повному державному утриманні, є одним із пріоритетів закладу. Фахівці Центру надають комплексну допомогу, спрямовану на покращення стану здоров’я, соціалізацію та розвиток кожної дитини відповідно до її індивідуальних потреб, — повідомили у облздоровʼя.

Повідомлення про те, що малюків завʼязували до крісел в управлінні назвали необхідністю, щоб убезпечити дітей під час прийому їжі.

— Фіксація дітей із особливостями розвитку та вродженими вадами під час годування застосовувалася виключно з медичних причин для забезпечення їхньої безпеки, запобігання аспірації (потраплянню їжі в дихальні шляхи) та ефективного прийому їжі. Є чіткі рекомендації фахівців 4 рівня щодо саме таких медичних маніпуляцій з цими дітьми, яких і було дотримано. Такі методи використовуються у випадках, коли інші способи годування є небезпечними або неможливими, з урахуванням стану здоров’я дітей та їхніх особливих потреб, — додали там.

Так дітей саджають біля телевізору та фіксують ременями. Фото: Інна Мірошниченко А на цьому кадрі сліди у немовля після таких привʼязувань. Фото: Інна Мірошниченко

Крім того, у управлінні кажуть, що мають перевірити бюджет закладу, який, як раніше зазначили у соцмережах, становить 23 мільйони. Однак нагадали, що цьогоріч Будинок дитини отримав субвенцію в розмірі 6,2 мільйонів гривень.

Скандал у реорганізованому Будинку дитини у Миколаєві

Як відомо, 3 березня стало відомо, що моніторингова група Офісу омбудсмена разом із громадськими організаціями провела перевірку дитячих закладів освіти на Миколаївщині та виявила грубі порушення прав дітей. Підопічних фіксували ременями до стільців і візочків, а шестимісячне немовля отримало набряки від «зв’язування». В інших установах дітям видавали прострочені ліки, не надавали медичної допомоги та обмежували доступ до базових послуг. У той же день правозахисниця дітей-сиріт, адвокатка Інна Мірошниченко показала, в яких умовах живуть діти у реорганізованому Центрі медичної реабілітації та паліативної допомоги в Миколаєві (Обласний Будинок дитини). Вона власне і показала привʼязаних до крісел малюків, з якими не гуляють і змушують проводити час біля телевізора. Правозахисниця розповіла, що за умовами догляд за дітьми мають здійснювати 89 працівників. Однак, як виявилось з даних моніторингової групи Офісу омбудсмена, за малюками доглядали всього двоє працівників. Умови, в яких тримають вихованців закладу, вона назвала нелюдськими. При цьому, жоден з посадовців та депутатів Миколаївщини ситуацію так і не прокоментували. Хоча й редакція «МикВісті» намагалась отримати коментар з приводу даної ситуації у представників місцевої влади. Однак скандал прокоментував міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич. Мер додав, що хоча місто не має прямого відношення до закладу, питання вже на контролі у обласної ради. Він також нагадав, що у місті працює Служба у справах дітей, яка активно займається питаннями всиновлення та опіки, а також підтримує дитячі будинки сімейного типу.

Зазначимо, що у квітні 2024 року Центр медичної реабілітації та паліативної допомоги був приєднаний до Миколаївської обласної дитячої лікарні. Тоді це рішення пояснили необхідністю, аби «убезпечити» заклад від відсутності фінансування.

Нагадаємо також, що це не перший скандальний випадок, повʼязаний із Миколаївською обласною дитячою лікарнею. Про її неналежний стан ще у липні 2023 року заявив президент України Володимир Зеленський, перебуваючи з візитом у Миколаєві.

В одній з палат Володимир Зеленський звернув увагу на те, що приміщення не пристосоване для комфортного перебування там. Зокрема, у палаті відсутні карнизи, штори, кондиціонер.