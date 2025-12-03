Нирка від тата, а печінка від мами: в Україні лікарі вперше виконали подвійну родинну трансплантацію 7‑річній дитині

Артурчик поряд з Максимом Овечко, керівником Центру трансплантології Першого медоб’єднання Львова. Фото: Львівська міськрада

Львівські лікарі вперше в Україні виконали семирічній дитині подвійну родинну трансплантацію: хворому хлопчику пересадили нирку батька та частину печінки матері.

Про це повідомила Львівська міська рада.

Семирічний хлопець на ім’я Артур народився на Івано-Франківщині і був абсолютно здоровою дитиною. Проте у два роки йому діагностували саркому малого тазу — агресивну злоякісну пухлину.

Після виснажливого лікування рак відступив, але після цього в Артура почалися нові проблеми зі здоров’ям. Так у нього виявили первинну гіпероксалурію — рідкісну мутацію, через яку печінка не виробляє фермент, необхідний для правильного виведення оксалату. В організмі дитини він просто перетворювався нерозчинну сіль, яка, осідала в сечовивідних шляхах та нирках, призводить до постійного формування каменів.

Такий агресивний перебіг сечокам’яної хвороби загрожував життю Артура. Зазначається, що єдиним шансом на одужання була трансплантація обох органів: не лише нирки, а й печінки.

«Це був справжній виклик. Раніше в Україні нікому не проводили таку комбіновану родинну трансплантацію дитині з гіпероксалурією. Пересадити лише нирку було неможливо, бо першопричина була в печінці. Тож, щоб дати Артуру шанс на життя, довелося виконати трансплантацію обох органів, донорами яких стали його мама і тато», — пояснив Максим Овечко, керівник Центру трансплантології Першого медоб’єднання Львова.

Лікарі працювали у три етапи. Спершу трансплантологічна бригада видалила непрацюючі нирки, у яких ховалася інфекція. За місяць йому виконали трансплантацію нирки від тата. Ще за 3 тижні хлопчику пересадили частину маминої печінки.

Обидві пересадки минули для дитини успішно.

