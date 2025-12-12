Сєнкевич доручив розірвати договір з приватною фірмою на харчування школярів в Миколаєві

Олександр Сєнкевич вирішив відмовитись від кейтерингу в школах Миколаєва від компанії Проссекко 8, фото МикВісті

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич доручив комунальному підприємству розірвати договір з компанією «Проссекко 8» на організацію кейтерингу в школах міста.

Про це мер повідомив у своєму Телеграм-каналі.

Раніше «МикВісті» писали, що сьогодні, 12 грудня, працівники Управління стратегічних розслідувань Миколаївської області спільно з поліцією проводять обшуки у ТОВ «Проссекко 8», управлінні освіти та на комунальному виробничому підприємстві з організації харчування. В Офісі Генпрокурора та Національній поліції прокоментували обшуки та повідомили, що вилучають зразки їжі та документацію.

Мер Миколаєва констатував, що підрядник не впорався із завданням по організації якісного харчування у школах.

«Як і всі ви, я хочу бачити дітей, які охоче обирають шкільні обіди, а не відмовляються від них. Контракт мав діяти лише до кінця місяця, а його мета — оцінити спроможність компанії працювати у складних умовах. Події останніх днів показали, що підрядник не впорався із завданням. Умови, в яких готувалися страви, неприйнятні. Саме тому я доручив розірвати контракт достроково. Це не емоційна реакція, а необхідний управлінський крок, який захищає інтереси дітей та школи», - написав Олександр Сєнкевич.

При цьому, міський голова зазначив, що буде шукати найкращий для дітей варіант організації шкільного харчування в Миколаєві, оскільки повернення до попередньої моделі він також не вважає ідеальним рішенням.

«Водночас повернення до попередньої моделі теж не є ідеальним рішенням. Усі ви пам’ятаєте численні скарги батьків на якість харчування — це було всього кілька місяців тому. Я опинився перед вибором між двома поганими варіантами, але не маю права залишати проблему без реакції. Ми шукаємо той варіант, що буде найкращим для дітей і найстабільнішим для системи», - написав мер Миколаєва.

Олександр Сєнкевич зазначив, що субпідрядник - компанія «Проссекко 8» не отримала жодних коштів за кейтеринг в школах Миколаєва.

«Окремо хочу наголосити: станом на сьогодні з бюджету міста на цей пілотний проєкт витрачено 0 гривень. Тому, будь-які заяви про розкрадання є виключно політичними спекуляціями. Зараз я зосереджений на вирішенні питання та пошуку ефективної моделі, яка дійсно працюватиме. Правоохоронні органи проводять свою перевірку, і міська влада максимально сприяє цьому процесу. Усі питання щодо можливих порушень повинні вирішені у правовому полі. Ми відкриті до контролю й зацікавлені, щоб кожна копійка бюджету була прозорою. Місто має право на зрозумілі рішення і відповідальну комунікацію. Ми будемо інформувати про всі подальші кроки», - написав Олександр Сєнкевич.

Пресконференція з приводу інциденту з харчуванням у школах: основні заяви

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що вони знали про порушення підрядника у приготуванні та доставці шкільних страв ще в понеділок, 8 грудня, але публічно на це не відреагував, оскільки того дня був на муніципальному форумі.

За словами міського голови, частина шкіл відмовилася приймати цю їжу, а частину приготовлених страв узагалі не відправили з підприємства «Проссекко 8».

На уточнювальне питання журналістів, чому Олександр Сєнкевич відреагував на інцидент лише після публікації відео «МикВісті», міський голова пояснив, що «фізично не вистачило сил».

Своєю чергою, директорка ТОВ «Проссекко 8» Ірина Стоєва, компанія якої мала забезпечитикейтеринговим харчуванням дітей у школах Миколаєва, пояснила, що у перший день через проблеми з перебоєм світла виник збій на виробництві.

За словами Стоєвої, на підприємстві стався форс-мажор. Через відсутність світла не спрацював генератор і обладнання вийшло з ладу.

Крім того, вона сказала, що були порушені санітарні норми самим кухарем, який просто небавирішив відкрити термобокс та перемішати кускус. За це він вже покараний.

Кейтеринг для школярів Миколаєва

9 грудня «МикВісті» показали процес забезпечення частини шкіл міста харчуванням, яке готує приватна компанія «Проссекко 8», що отримала підряд на кейтеринг від комунального підприємства. Батьки дітей розповіли, що сніданку у понеділок діти не отримали, а їжу привезли лише після обіду.

На самих кадрах було видно, як працівники компанії варили кашу просто на вулиці під наметом в дощ.

На скандал відреагував депутат Миколаївської міської ради та голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Після цього Головне управління Національної поліції Миколаївської області відкрилокримінальне провадження щодо порушень правил приготування їжі для учнів міських шкіл.

Лише увечері на відео відреагував і міський голова Олександр Сєнкевич. Мер назвав ситуацію неприпустимою і ініціював перевірку.

В свою чергу депутатка Миколаївської міської ради Тетяна Домбровська назвала скандал з новим кейтерингом для школярів провалом влади. Вона вимагає звільнити з посади віцемера Анатолія Петрова та директора КОПу Петра Вашеняка.

Через виявлені ознаки порушення законодавства у сфері публічних закупівель Держаудитслужба розпочала перевірку закупівлі кейтерингових послуг для навчальних закладів Миколаєва.

Зазначимо, що залучити приватного підрядника в мерії Миколаєва вирішили після суспільного резонансу через якість шкільного харчування. Комунальне підприємство КОП наприкінці листопада обрало компанію «Проссекко 8», яка протягом грудня буде доставляти їжу в частину шкіл міста. Під час відкритих торгів «ПРОССЕККО 8» стала єдиним учасником і переможцем конкурсу на організацію кейтерингу. Ціна послуг склала 14 мільйонів 279 тисяч 658 гривень.

З ким пов‘язана компанія, яка отримала ₴14 млн на шкільне харчування?

Відповідно до даних системи YouControl, компанія «Проссекко 8», яку обрано субпідрядником, зареєстроване у Миколаєві в 2023 році і воно має уставний капітал в одну тисячу гривень. Діяльність ТОВ багатогранна: це і надання послуг мобільного харчування, і прокат товарів для спорту та відпочинку, функціювання спортивних споруд, надання послуг перукарнями та салонами краси та інші. Власницею компанії є Ірина Анатоліївна Стоєва.

«МикВісті» з’ясували, що Ірина Стоєва також пов’язана з іншою організацією — ТОВ «ББВ 2021». В реєстрі судових рішень оприлюднена судова постанова 2023 року про притягнення її до адміністративної відповідальності за порушення встановленого законом порядку проведення розрахунків у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. Ірина Стоєва вказується в документі, як менеджер управитель ТОВ «ББВ 2021». Справа стосувалася необлікованого надлишку алкоголю та сигарет в кафе в Заводському районі Миколаєва.

У системі YouControl вказується, що керівником цього миколаївського товариства з обмеженою відповідальністю «ББВ 2021» є Бєрестнєв Борис Валентинович, який є сином голови фракції «Пропозиція» в Миколаївській міській раді та очільниці Інгульської райадміністрації Ганни Ременнікової.

Зазначимо, що родина Ганни Ременнікової володіє у Миколаєві двома популярними ресторанами: «Дейлі» та «Дейлі спорт». В одному з них, як вдалось з‘ясувати редакції «МикВісті», працює Ірина Стоєва.

Рішення залучити приватну компанію до організації харчування дітей в школах раніше прокоментував міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич. У своєму телеграм-каналі мер повідомив, що протягом місяця міська влада перевірить ефективність кейтерингу.