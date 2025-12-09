«Я бачив відео», — Сєнкевич обурений новим кейтерингом для шкіл й обіцяє розібратися

Олександр Сєнкевич обурений новим кейтерингом для шкіл й обіцяє розібратися. Фото: МикВісті

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич відреагував на відео, на якому кашу для харчування дітей у школах варили на вулиці під наметом в дощ. Мер назвав ситуацію неприпустимою і ініціював перевірку.

Про це він написав у своєму зверненні, опублікованому у соцмережах, повідомляють «МикВісті».

Олександр Сєнкевич зазначив, що метою міста при переході на кейтеринг було підвищення якості їжі для школярів, а не погіршення. Він додав, що влада вимагатиме відповідальності від посадовців та підрядника, які допустили ситуацію.

— Друзі, я бачив те саме відео, що і ви. Хочу підкреслити, що факти, які зафіксовані на вчорашньому відео, — неприпустимі. Ми вже розпочали перевірку з цього приводу. Безпека та здоров’я наших маленьких миколаївців — надпріоритет для міської влади. І це не порожні слова. Я обурений цією ситуацією. Харчування має бути кращим, а не навпаки, — написав міський голова.

Наразі міськрада вивчає причини, які призвели до порушень. До перевірки залучено Держспоживслужбу та інші контролюючі органи.

Крім того, мер анонсував пресконференцію, на якій відповість на усі питання.

— Завтра проведемо пресконференцію із залученням усіх сторін: Управління освіти, КП з організації харчування, компанії-підрядника та Держспоживслужби. Ми надамо повну інформацію, розберемося у ситуації і визначимо подальші кроки. Ми діємо прозоро і проінформуємо батьків та громаду про те, що ми робимо для забезпечення безпечного та якісного харчування дітей. Винні відповідатимуть за свої дії, — додав Олександр Сєнкевич.

Раніше «МикВісті» показали процес забезпечення частини шкіл міста харчуванням, яке готує приватна компанія, яка отримала підряд на кейтеринг від комунального підприємства. Батьки дітей розповіли, що сніданку у понеділок діти не отримали, а їжу привезли лише після обіду.

На це відреагував депутат Миколаївської міської ради та голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Після цього Головне управління Національної поліції Миколаївської області відкрило кримінальне провадження щодо порушень правил приготування їжі для учнів міських шкіл.

Зазначимо, у серпні Миколаїв отримав 25,5 мільйона гривень державної субвенції на харчування учнів 1–11 класів, а також 3,6 мільйона гривень від ООН на покращення раціону молодших школярів. Ще 3,6 мільйона гривень субвенції надійшли у вересні. У жовтні стало відомо, що Миколаївська громада отримає додаткові 61,3 мільйона гривень від держави на організацію шкільного харчування.

Як відомо, після суспільного резонансу через якість шкільного харчування в Миколаєві мерія вирішила залучити приватного підрядника. Комунальне підприємство КОП наприкінці листопада обрало компанію «Проссекко 8», яка протягом грудня буде доставляти їжу в частину шкіл міста. Під час відкритих торгів «ПРОССЕККО 8» стала єдиним учасником і переможцем конкурсу на організацію кейтерингу. Ціна послуг склала 14 мільйонів 279 тисяч 658 гривень.

З ким пов‘язана компанія, яка отримала ₴14 млн на шкільне харчування?

Відповідно до даних системи YouControl, компанія «Проссекко 8», яку обрано субпідрядником, зареєстроване у Миколаєві в 2023 році і воно має уставний капітал в одну тисячу гривень. Діяльність ТОВ багатогранна: це і надання послуг мобільного харчування, і прокат товарів для спорту та відпочинку, функціювання спортивних споруд, надання послуг перукарнями та салонами краси та інші. Власницею компанії є Ірина Анатоліївна Стоєва.

«МикВісті» з’ясували, що Ірина Стоєва також пов’язана з іншою організацією — ТОВ «ББВ 2021». В реєстрі судових рішень оприлюднена судова постанова 2023 року про притягнення її до адміністративної відповідальності за порушення встановленого законом порядку проведення розрахунків у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. Ірина Стоєва вказується в документі, як менеджер управитель ТОВ «ББВ 2021». Справа стосувалася необлікованого надлишку алкоголю та сигарет в кафе в Заводському районі Миколаєва.

У системі YouControl вказується, що керівником цього миколаївського товариства з обмеженою відповідальністю «ББВ 2021» є Бєрестнєв Борис Валентинович, який є сином голови фракції «Пропозиція» в Миколаївській міській раді та очільниці Інгульської райадміністрації Ганни Ременнікової.

Зазначимо, що родина Ганни Ременнікової володіє у Миколаєві двома популярними ресторанами: «Дейлі» та «Дейлі спорт». В одному з них, як вдалось з‘ясувати редакції «МикВісті», працює Ірина Стоєва.

Рішення залучити приватну компанію до організації харчування дітей в школах раніше прокоментував міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич. У своєму телеграм-каналі мер повідомив, що протягом місяця міська влада перевірить ефективність кейтерингу.