В Одесі лікарі врятували трьох пацієнтів завдяки трансплантації від одного донора

В Одесі медики провели одразу три трансплантації. Фото: Одеська МВА

В Одесі у клінічній лікарні №10 медики провели одразу три трансплантації: пересадили серце, дві нирки та врятували життя трьом пацієнтам.

Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Органи отримали від одного донора. Після його смерті родина ухвалила непросте рішення, і подарувала шанс на життя іншим.

В Одесі медики провели одразу три трансплантації. Фото: Одеська МВА В Одесі медики провели одразу три трансплантації. Фото: Одеська МВА В Одесі медики провели одразу три трансплантації. Фото: Одеська МВА

Сергій Лисак розповів, що одним із ключових завдань є перетворення Одеси на потужний центр трансплантології, де пацієнти з усієї України.

— Одне з основних завдань, які з командою ставимо перед собою в медицині — зробити Одесу потужним центром трансплантації. Аби саме в нашому місті давали шанс на друге життя тим, хто цього потребує. У нас для цього все є — досвід і бажання лікарів та прекрасна база, — зазначив Сергій Лисак.

Очільник Одеської МВА подякував лікарям, фахівцям Інституту серця МОЗ України та Інституту хірургії та трансплантології ім. Шалімова за професіоналізм і злагоджену роботу.

Раніше повідомлялось, що в Одеській обласній клінічній лікарні провели унікальну операцію з імплантації електроду у серце шестимісячної дитини.