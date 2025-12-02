  • вівторок

    2 грудня, 2025

  • 6.9°
    Туман

    Миколаїв

  • 2 грудня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 6.9° Туман

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

В Одесі лікарі врятували трьох пацієнтів завдяки трансплантації від одного донора

В Одесі медики провели одразу три трансплантації. Фото: Одеська МВАВ Одесі медики провели одразу три трансплантації. Фото: Одеська МВА

В Одесі у клінічній лікарні №10 медики провели одразу три трансплантації: пересадили серце, дві нирки та врятували життя трьом пацієнтам.

Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Органи отримали від одного донора. Після його смерті родина ухвалила непросте рішення, і подарувала шанс на життя іншим.

В Одесі медики провели одразу три трансплантації. Фото: Одеська МВАВ Одесі медики провели одразу три трансплантації. Фото: Одеська МВА
В Одесі медики провели одразу три трансплантації. Фото: Одеська МВАВ Одесі медики провели одразу три трансплантації. Фото: Одеська МВА
В Одесі медики провели одразу три трансплантації. Фото: Одеська МВАВ Одесі медики провели одразу три трансплантації. Фото: Одеська МВА

Сергій Лисак розповів, що одним із ключових завдань є перетворення Одеси на потужний центр трансплантології, де пацієнти з усієї України.

— Одне з основних завдань, які з командою ставимо перед собою в медицині — зробити Одесу потужним центром трансплантації. Аби саме в нашому місті давали шанс на друге життя тим, хто цього потребує. У нас для цього все є — досвід і бажання лікарів та прекрасна база, — зазначив Сергій Лисак.

Очільник Одеської МВА подякував лікарям, фахівцям Інституту серця МОЗ України та Інституту хірургії та трансплантології ім. Шалімова за професіоналізм і злагоджену роботу.

Раніше повідомлялось, що в Одеській обласній клінічній лікарні провели унікальну операцію з імплантації електроду у серце шестимісячної дитини.

Останні новини про: Одеса

В Одесі запрацювали безкоштовні соціальні автобуси, які партнери передали рік тому
Продавав вигадані пральні машинки: в Одесі ув'язненого підозрюють у шахрайстві
В Одесі знайшли мертвим першокурсника військової академії
Реклама

Читайте також:

новини

Мешканці гуртожитку в Миколаєві досі без опалення: у кімнатах 13–14°C, а на вікнах з’явилась пліснява

Анна Гакман
новини

У Баштанці будуватимуть притулок для безпритульних тварин

Альона Коханчук
новини

В «Миколаївоблтеплоенерго» кажуть, що перші індивідуальні теплові пункти коштом Данії почнуть монтувати у 2026 році: де саме

Юлія Бойченко
новини

Директор «Миколаївоблтеплоенерго» заявив, що у підприємства будуть «серйозні фінансові труднощі», якщо Кабмін не вирішить проблему з різницею в тарифах

Юлія Бойченко
новини

Мер Південноукраїнська заявив, що світло в місті біля АЕС вимикають для справедливості

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Одеса

В Одесі знайшли мертвим першокурсника військової академії
Продавав вигадані пральні машинки: в Одесі ув'язненого підозрюють у шахрайстві
В Одесі запрацювали безкоштовні соціальні автобуси, які партнери передали рік тому

В «Миколаївоблтеплоенерго» будуть «серйозні труднощі», якщо Кабмін не вирішить проблему з різницею в тарифах

У Баштанці будуватимуть притулок для безпритульних тварин

5 годин тому

В «Миколаївоблтеплоенерго» кажуть, що перші індивідуальні теплові пункти коштом Данії почнуть монтувати у 2026 році: де саме

Головне сьогодні