В Одесі провели унікальну операцію на серці немовляти

Лікарі та немовля, якому провели операцію. Фото: Одеська обласна дитяча клінічна лікарня

В Одеській обласній клінічній лікарні, у вівторок, 25 березня, провели унікальну операцію з імплантації електроду у серце шестимісячної дитини.

За даними медиків, це перша у світі подібна операція.

«Команда кардіохірургів разом із завідувачем відділення кардіохірургії виконали унікальну у світі операцію, до речі, за даними на сьогоднішній момент, — єдину», — йдеться в повідомленні.

Маленькому пацієнту імплантували спеціальний електрод у провідну систему серця, що дозволило повністю відновити природний ритм його скорочень.

Зазначається, що дитина, яка важить шість кілограмів, десять днів тому перенесла складну операцію у дитячій обласній лікарні через вроджену ваду серця — тетраду Фалло. Однак після хірургічного втручання виникли ускладнення: серце малюка сповільнилося до 70 ударів на хвилину замість нормальних 120, що становило загрозу для життя. Тож лікарі ухвалили рішення про термінову імплантацію кардіостимулятора.

Нагадаємо, що у листопаді 2024 року в одеській лікарні провели унікальну операцію на серці, транслюючи її в реальному часі. За процесом слідкували медики з різних країн.