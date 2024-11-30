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У прямому ефірі: в Одесі провели унікальну операцію на серце

Інтервенційні кардіологи Лілія Сорохтей та Юрій Мелен проводять операцію. Фото: Суспільне ОдесаІнтервенційні кардіологи Лілія Сорохтей та Юрій Мелен проводять операцію. Фото: Суспільне Одеса

У п'ятницю, 29 листопада, в одеській лікарні провели унікальну операцію на серці, транслюючи її в реальному часі. За процесом слідкували медики з різних країн.

Як повідомляє «Суспільне. Одеса», операцію провели в рамках Міжнародної конференції з кардіології на базі одеської клінічної лікарні №10. 

Пацієнтом  інтервенційних кардіологів зі Львова став чоловік, який раніше переніс інфаркт міокарда, але мав ураження коронарних судин. Метою втручання було використання балонів з лікарським покриттям як альтернативи встановленню стентів.

«Пацієнт, якого ми врятували від інфаркту міокарда, але в нього ще залишились ураження коронарних судин, тому сьогодні планується гібридне втручання двох артерій балоном з лікарським покриттям, якщо це вдасться», — розповів завідувач рентгено-хірургічним блоком лікарні Олександр Скрипка.

Процедуру виконали інтервенційні кардіологи Лілія Сорохтей та Юрій Мелен. До них онлайн під’єднався італійський лікар Альфонсо Іелазі, який коментував маніпуляції та спілкувався з учасниками конференції.

Італійський лікар Альфонсо Іелазі під час трансляції операції. Фото: Суспільне ОдесаІталійський лікар Альфонсо Іелазі під час трансляції операції. Фото: Суспільне Одеса
Інтервенційні кардіологи Лілія Сорохтей та Юрій Мелен проводять операцію. Фото: Суспільне ОдесаІнтервенційні кардіологи Лілія Сорохтей та Юрій Мелен проводять операцію. Фото: Суспільне Одеса

Під час операції пацієнт був при тямі, спілкувався з лікарями та розповідав, як себе почуває. Операції в прямому етері, вважає Лілія Сорохтей, це не майбутнє, а вже сучасність, адже такі  операції постійно проводять у всьому світі.

Міжнародна конференція з кардіології в Одесі тривала два дні, 28–29 листопада. У перший день учасники прослухали лекції, які читали як українські, так і закордонні фахівці, а другий день завершився унікальним майстер-класом.

Раніше хірурги Національного інституту серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова виконали операцію на серці 49-річного захисника Юрія Січки без розрізу грудної клітки, використавши внутрішньосудинний доступ через руку.

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