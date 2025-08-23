Вже 47 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

В Італії загинув 6-річний переселенець з Одеси: він посмертно стане донором

В Італії загинув 6-річний переселенець з Одеси: він стане посмертно донором органів. Ілюстративне фото: Миколаївська міськрадаВ Італії загинув 6-річний переселенець з Одеси: він стане посмертно донором органів. Ілюстративне фото: Миколаївська міськрада

У лікарні міста Падуя (Італія) помер шестирічний український хлопчик Владислав, переселенець з Одеси. Їх з мамою на пішіхідному переході збила машина. Він посмертно стане донором органів

Про це пишуть ANSA та місцеве Il Mattino di Padova.

За даними слідства, 25-річний водій Fiat Panda не помітив, як мати з дитиною почали переходити дорогу. Хлопчик сидів у спеціальному дитячому кріслі в велосипеді. Удар був настільки сильним, що хлопчика відкинуло на десятки метрів. 

Дитину доставили до реанімації у Падуї, де лікарі боролися за його життя. Однак медики констатували смерть мозку, і протягом останніх днів хлопчика підтримували лише апарати життєзабезпечення.

Родина Владислава покинула Одесу після того, як російський обстріл зруйнував їхній будинок. Менш ніж за місяць вони приїхали до Італії й оселилися разом з іншими переселенцями у колишньому будинку священника, переобладнаному під центр прийому біженців.

Місцева прокуратура вже відкрила кримінальне провадження за фактом вбивство на дорозі. Слідчі вивчають записи камер спостереження, аби встановити всі обставини трагедії.

Нагадаємо, що в Одеській обласній клінічній лікарні провели унікальну операцію з імплантації електроду у серце шестимісячної дитини.

