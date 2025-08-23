В Італії загинув 6-річний переселенець з Одеси: він посмертно стане донором

В Італії загинув 6-річний переселенець з Одеси: він стане посмертно донором органів. Ілюстративне фото: Миколаївська міськрада

У лікарні міста Падуя (Італія) помер шестирічний український хлопчик Владислав, переселенець з Одеси. Їх з мамою на пішіхідному переході збила машина. Він посмертно стане донором органів.

Про це пишуть ANSA та місцеве Il Mattino di Padova.

За даними слідства, 25-річний водій Fiat Panda не помітив, як мати з дитиною почали переходити дорогу. Хлопчик сидів у спеціальному дитячому кріслі в велосипеді. Удар був настільки сильним, що хлопчика відкинуло на десятки метрів.

Дитину доставили до реанімації у Падуї, де лікарі боролися за його життя. Однак медики констатували смерть мозку, і протягом останніх днів хлопчика підтримували лише апарати життєзабезпечення.

Родина Владислава покинула Одесу після того, як російський обстріл зруйнував їхній будинок. Менш ніж за місяць вони приїхали до Італії й оселилися разом з іншими переселенцями у колишньому будинку священника, переобладнаному під центр прийому біженців.

Місцева прокуратура вже відкрила кримінальне провадження за фактом вбивство на дорозі. Слідчі вивчають записи камер спостереження, аби встановити всі обставини трагедії.

