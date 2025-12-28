 Аптеки в медзакладах зобов’язані продавати ліки за найнижчими цінами, — рішення уряду

Аптеки в медзакладах зобов’язані продавати ліки за найнижчими цінами, — рішення уряду

Аптека у Миколаєві, березень 2020 року, архівне фото «МикВісті»Аптека у Миколаєві, березень 2020 року, архівне фото «МикВісті»

Кабінет Міністрів унеможливив продаж в аптеках, що розміщуються у медичних закладах, ліків з вищою ціновою категорією.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Так, аптечні заклади зобов’язані будуть продавати лише лікарські засоби з трьома найнижчими цінами, визначеними в Національному каталозі цін, серед препаратів з однаковим складом, дозуванням і формою випуску.

У МОЗ пояснили, що таке рішення гарантуватиме пацієнтам доступ до найбільш економічно вигідних препаратів.

«Пацієнтам в аптеках часто пропонують найдорожчі торгові марки, хоча на ринку є значно дешевші аналоги з тією ж діючою речовиною і такою ж ефективністю», — зазначив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Він нагадав, що раніше держава запровадила декларування цін на всі лікарські засоби та створила Національний каталог цін, до якого внесено вже майже 11 тисяч позицій.

Як розповів Ляшко, це дозволило зрозуміти, скільки виробників та імпортерів продають кожен медичний препарат в Україні та за якою ціною.

«Розрахунки говорять, що у разі заміни дорожчих препаратів на дешевші аналоги середній чек українців на ліки може знизитися орієнтовно на 38%», — наголосив міністр.

Нагадаємо, уряд також підвищить на 30% заробітну плату педагогічним працівникам з січня 2026 року. Необхідне фінансування вже закладене в державному бюджеті на перші вісім місяців наступного року.

