Аптеки в медзакладах зобов’язані продавати ліки за найнижчими цінами, — рішення уряду

Аптека у Миколаєві, березень 2020 року, архівне фото «МикВісті»

Кабінет Міністрів унеможливив продаж в аптеках, що розміщуються у медичних закладах, ліків з вищою ціновою категорією.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Так, аптечні заклади зобов’язані будуть продавати лише лікарські засоби з трьома найнижчими цінами, визначеними в Національному каталозі цін, серед препаратів з однаковим складом, дозуванням і формою випуску.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

У МОЗ пояснили, що таке рішення гарантуватиме пацієнтам доступ до найбільш економічно вигідних препаратів.

«Пацієнтам в аптеках часто пропонують найдорожчі торгові марки, хоча на ринку є значно дешевші аналоги з тією ж діючою речовиною і такою ж ефективністю», — зазначив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Він нагадав, що раніше держава запровадила декларування цін на всі лікарські засоби та створила Національний каталог цін, до якого внесено вже майже 11 тисяч позицій.

Як розповів Ляшко, це дозволило зрозуміти, скільки виробників та імпортерів продають кожен медичний препарат в Україні та за якою ціною.

«Розрахунки говорять, що у разі заміни дорожчих препаратів на дешевші аналоги середній чек українців на ліки може знизитися орієнтовно на 38%», — наголосив міністр.

Нагадаємо, уряд також підвищить на 30% заробітну плату педагогічним працівникам з січня 2026 року. Необхідне фінансування вже закладене в державному бюджеті на перші вісім місяців наступного року.