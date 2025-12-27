Уряд із січня 2026 року підвищить зарплати вчителям на 30%

З наступного року Уряд підвищить зарплати вчителям на 30%. Фото: МикВісті

Кабінет Міністрів України з січня 2026 року підвищить заробітну плату педагогічним працівникам на 30%. Необхідне фінансування вже закладене в державному бюджеті на перші вісім місяців 2026 року.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

За її словами, це рішення є складовою поетапної політики уряду, спрямованої на підвищення престижності педагогічної професії.

«Уряд поступово підвищує рівень оплати праці в освіті, щоб зробити професію вчителя більш конкурентною. Шкільна освіта має залишатися безпечною та якісною навіть в умовах повномасштабного вторгнення», — наголосила очільниця уряду.

Загалом між місцевими бюджетами вже розподілено 91,8 мільярда гривень освітньої субвенції. Додатково 21,4 мільярда гривень було перерозподілено для забезпечення підвищення заробітних плат без збільшення загальних видатків державного бюджету.

Наступний етап підвищення оплати праці педагогів запланований на вересень 2026 року — ще на 20%.

Нагадаємо, у Миколаєві з наступного року зарплати працівників музичних шкіл планують підвищити на 30%. Таким чином у місті намагаються підвищити престижність роботи у сфері музичної освіти.

Зазначимо, що на Миколаївщині станом на кінець жовтня відкрито 357 вакансій педагогічних працівників, але заповнити їх немає ким. Найбільше не вистачає вчителів математики, англійської мови, фізики та хімії.