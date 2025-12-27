 Уряд із січня 2026 року підвищить зарплати вчителям на 30%

  • субота

    27 грудня, 2025

  • 0.2°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 27 грудня , 2025 субота

  • Миколаїв • 0.2° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Уряд із січня 2026 року підвищить зарплати вчителям на 30%

Фото: МикВістіЗ наступного року Уряд підвищить зарплати вчителям на 30%. Фото: МикВісті

Кабінет Міністрів України з січня 2026 року підвищить заробітну плату педагогічним працівникам на 30%. Необхідне фінансування вже закладене в державному бюджеті на перші вісім місяців 2026 року.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

За її словами, це рішення є складовою поетапної політики уряду, спрямованої на підвищення престижності педагогічної професії.

Реклама

«Уряд поступово підвищує рівень оплати праці в освіті, щоб зробити професію вчителя більш конкурентною. Шкільна освіта має залишатися безпечною та якісною навіть в умовах повномасштабного вторгнення», — наголосила очільниця уряду.

Загалом між місцевими бюджетами вже розподілено 91,8 мільярда гривень освітньої субвенції. Додатково 21,4 мільярда гривень було перерозподілено для забезпечення підвищення заробітних плат без збільшення загальних видатків державного бюджету.

Наступний етап підвищення оплати праці педагогів запланований на вересень 2026 року — ще на 20%.

Нагадаємо, у Миколаєві з наступного року зарплати працівників музичних шкіл планують підвищити на 30%. Таким чином у місті намагаються підвищити престижність роботи у сфері музичної освіти.

Зазначимо, що на Миколаївщині станом на кінець жовтня відкрито 357 вакансій педагогічних працівників, але заповнити їх немає ким. Найбільше не вистачає вчителів математики, англійської мови, фізики та хімії.

Останні новини про: Освіта

На доплати працівникам дитсадків Миколаєва потрібно ₴109 млн
У держбюджеті на 2026 рік обіцяють закласти кошти на ремонт доріг, якими дітей везуть до опорних шкіл, — Кім
КОП розрахував вартість кейтерингу для шкіл Миколаєва на підставі листів трьох компаній з орбіти Ременнікової
Реклама
Читайте також:
новини
Прокудін підтвердив, що саме він ініціював звільнення ексочільника Херсонської МВА

Даріна Мельничук
новини
Нардеп Копитін звернувся до прем'єр-міністра через затримки у виплаті зарплат на заводі «Зоря» в Миколаєві

Ірина Олехнович
новини
«Це матиме негативний ефект для Миколаєва», — депутат Береза про запровадження ПДВ для малого бізнесу

Даріна Мельничук
новини
Четверо депутатів просять Сєнкевича втрутитися у ситуацію з бюджетом Миколаєва на 2026 рік через порушення процедури

Ірина Олехнович
новини
«Він хто такий? Суддя чи мер?» — Кантор вважає, що Панченко слід вибачатись, а не шукати винуватих

Анна Гакман
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Освіта

КОП розрахував вартість кейтерингу для шкіл Миколаєва на підставі листів трьох компаній з орбіти Ременнікової
У держбюджеті на 2026 рік обіцяють закласти кошти на ремонт доріг, якими дітей везуть до опорних шкіл, — Кім
На доплати працівникам дитсадків Миколаєва потрібно ₴109 млн

Графіки відключень світла на 28 грудня: хто й на скільки залишиться без електрики

Ірина Олехнович

КОП розрахував вартість кейтерингу для шкіл Миколаєва на підставі листів трьох компаній з орбіти Ременнікової

Кім про Домбровську та «Санацію»: Ця група не миколаївська, щось хоче тут. Це все, що треба знати