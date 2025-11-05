«Професія стала непрестижною», — у департаменті освіти заявили про нестачу більше 300 вчителів у школах Миколаївщини

Діти навчаються офлайн у школі. Фото: компанія Lenovo

На Миколаївщині станом на кінець жовтня відкрито 357 вакансій педагогічних працівників, але заповнити їх немає ким. Найбільше не вистачає вчителів математики, англійської мови, фізики та хімії.

Про це повідомила директорка департаменту освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації Алла Веліховська під час засідання профільної комісії обласної ради, передають «МикВісті».

«За інформацією управлінь освіти, в області працюють 1 639 педагогів пенсійного віку — це 16,7% від загальної кількості вчителів. Професія стала непрестижною. Ми проаналізували, як молоді фахівці приходять у школи: цього року було 79 молодих педагогів, але вже залишилось 54 — решта звільнилися», — зазначила Алла Веліховська.

За її словами, з кожним роком все менше випускників педагогічних вишів ідуть працювати за спеціальністю. Так, минулого року 380 студентів закінчили університет імені Василя Сухомлинського, який приєднали до Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, але в школи області прийшло лише 30. Цьогоріч — 274 випускники, а до шкіл — 23.

Ситуація складна і з бюджетними місцями. Наприклад, у Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова на педагогічні спеціальності виділили 103 місця держзамовлення, але отримали лише 33 заявки.

«На спеціальність «математика» з 13 бюджетних місць прийшла лише одна людина. І ще шість років треба її вчити. А чи піде вона працювати в школу — ніхто не знає», — додала Алла Веліховська.

Керівниця департаменту також наголосила, що у професійно-технічних закладах особливо гостро відчувається нестача майстрів виробничого навчання.

«Професія стала непрестижною. Низькі зарплати, але шалені вимоги до вчителя. Молодь не розглядає цю професію для свого життя», — підсумувала Алла Веліховська.

Члени комісії, враховуючи дефіцит педагогічних кадрів, рекомендували головам територіальних громад розглянути можливість укладення прямих договорів із Навчально-науковим педагогічним інститутом імені Сухомлинського Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова щодо підготовки необхідних фахівців.

Також комісія рекомендувала голові обласної військової адміністрації направити громадам лист із пропозицією посилити роботу щодо залучення та утримання педагогічних працівників.

Нагадаємо, що станом на 2024 рік повідомлялося, що наразі на Миколаївщину повернулися близько 70% вчителів, які були змушені виїхати через російське вторгнення та обстріли області.

Слід також зазначити, що викладачі реорганізованого Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського скаржаться, що представники НУКу, до якого заклад увійшов як Педагогічний інститут, планують призначити на посади «своїх людей».

Обʼєднання вишів Миколаєва

Як відомо, 5 січня на сайті Міністерства освіти і науки України було опублікована інформація про наміри об’єднати Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського з університетом кораблебудування. Згодом із цих двох закладів планувалось створити багатогалузевий Університет кораблебудування і розвитку півдня (УКРоП).

Коментуючи цю ініціативу, ректор Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова Євген Трушляков, висловив своє незадоволення щодо запропонованої назви УКРоП для нового навчального закладу. Зокрема він зазначав, що рішення не відображає думку та позицію студентів та викладачів Національного університету кораблебудування.

Пізніше Кабмін підтримав реорганізацію двох вищих навчальних закладів Миколаєва без надання їм назви УКРоП, яке запропонувало Міністерства освіти України.

Думку про те, що один з університетів, який постраждав від російських обстрілів, потрібно закрити або реорганізувати та приєднати до більш ефективного, озвучив попередньо начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Тоді у Миколаївському університеті імені Сухомлинського відреагували на заяву голови Миколаївської ОВА. Доктор педагогічних наук професор Світлана Якименко відповіла, що навчальний заклад не має бути закритим. До звернення долучилися і студенти вишу, які закликали врятувати навчальний заклад та розпочати роботи з розбору завалів зруйнованої частини університету.

В лютому 2024 року 317 випускників-магістрів Миколаївського національного університету імені Сухомлинського заявили, що через реорганізацію не могли отримати дипломи про завершення освіти.

Після цього керівництво Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова розповіли подробиці процесу об'єднання з університетом імені Василя Сухомлинського. А саме: в яких корпусах будуть навчатися студенти, чи планують скорочення педагогічного складу, а також про збереження факультетів та бюджетних місць.