 В Одеській області радять продовжити шкільні канікули до 19 січня через негоду

  • пʼятниця

    9 січня, 2026

  • -1.2°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 9 січня , 2026 пʼятниця

  • Миколаїв • -1.2° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Мороз і ожеледиця: в Одеській області можуть продовжити шкільні канікули до 19 січня

В Одеській області радять продовжити шкільні канікули до 19 січня через негоду. Ілюстративне фото: МикВістіВ Одеській області радять продовжити шкільні канікули до 19 січня через негоду. Ілюстративне фото: МикВісті

Через сильний мороз та негоду в Одеській області радять школам та іншим закладам освіти продовжити зимові канікули або перейти на онлайн-навчання з 9 по 19 січня.

Як повідомив начальник ОВА Олег Кіпер, рекомендації стосуються всіх закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної, фахової передвищої та вищої освіти, незалежно від форми власності.

Зазначається, що за необхідності в дитячих садках можуть працювати чергові групи. Остаточне рішення про формату навчання ухвалюють засновники та керівники закладів з урахуванням реальної погоди та безпеки дітей.

«Просимо органи місцевого самоврядування та керівників закладів освіти забезпечити своєчасне інформування учасників освітнього процесу, а батьків — з розумінням поставитися до цих рекомендацій», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що на Миколаївщині з 9 січня і до кінця тижня прогнозують значне погіршення погодних умов. Містян попереджають про насування помірного снігу, ожеледь та значне зниження температури повітря.

Останні новини про: Одещина

Російські безпілотники атакували цивільні судна на Одещині: є поранені
На Одещині судитимуть посадовця районного ТЦК, якого обвинуваченого в одержанні хабаря у $3 тис.
На Одещині оновили 185 шкільних харчоблоків за 2025 рік
Реклама
Читайте також:
новини
Підрозділи віцемерів Коренєва та Андрієнка найгірше виконали бюджет Миколаєва: невикористано понад ₴300 млн

Катерина Середа
новини
«Епідемічного порогу немає», — у міськздоров’ї Миколаєва пояснили, чому через негоду не вводять дистанційне навчання

Анна Гакман
новини
На Миколаївщині через негоду за добу висипали близько 200 тонн солі на дороги

Анна Гакман
новини
У Миколаєві поки не планують запроваджувати дистанційне навчання через негоду

Аліна Квітко
новини
Президент призначив керівників чотирьох областей: що про них відомо

Світлана Іванченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Одещина

На Одещині оновили 185 шкільних харчоблоків за 2025 рік
На Одещині судитимуть посадовця районного ТЦК, якого обвинуваченого в одержанні хабаря у $3 тис.
Російські безпілотники атакували цивільні судна на Одещині: є поранені

Підрозділи віцемерів Коренєва та Андрієнка найгірше виконали бюджет Миколаєва: невикористано понад ₴300 млн

У Миколаївському районі завтра без світла залишиться понад 4 тисячі споживачів, — Кім

1 година тому

Від 6 до 10 годин без світла: якими будуть графіки відключень електроенергії на Миколаївщині 10 січня

Ірина Олехнович

Головне сьогодні