Мороз і ожеледиця: в Одеській області можуть продовжити шкільні канікули до 19 січня

В Одеській області радять продовжити шкільні канікули до 19 січня через негоду. Ілюстративне фото: МикВісті

Через сильний мороз та негоду в Одеській області радять школам та іншим закладам освіти продовжити зимові канікули або перейти на онлайн-навчання з 9 по 19 січня.

Як повідомив начальник ОВА Олег Кіпер, рекомендації стосуються всіх закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної, фахової передвищої та вищої освіти, незалежно від форми власності.

Зазначається, що за необхідності в дитячих садках можуть працювати чергові групи. Остаточне рішення про формату навчання ухвалюють засновники та керівники закладів з урахуванням реальної погоди та безпеки дітей.

«Просимо органи місцевого самоврядування та керівників закладів освіти забезпечити своєчасне інформування учасників освітнього процесу, а батьків — з розумінням поставитися до цих рекомендацій», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що на Миколаївщині з 9 січня і до кінця тижня прогнозують значне погіршення погодних умов. Містян попереджають про насування помірного снігу, ожеледь та значне зниження температури повітря.