Українську мову запровадять як другу іноземну у школах Відня

У школах Відня діти зможуть вивчати українську мову як другу іноземну.

Із вересня 2026 року українську мову включать до офіційної навчальної програми віденських шкіл як другу іноземну.

Про це повідомили у посольство України в Республіці Австрія.

Викладання української мови планують запровадити у двох навчальних закладах Відня. Зокрема, BORG 3 (Landstraßer Hauptstraße, 70) та GRG 15 (Diefenbachgasse, 19).

Вивчати українську як другу іноземну мову зможуть учні старшої школи (Oberstufe) починаючи з 5 класу, що відповідає дев’ятому року навчання.

У посольстві наголошують, що запровадження української мови можливе за умови достатньої кількості заявок від учнів, і закликають активно обирати її під час формування навчальних планів.

Раніше повідомлялось, що у Відні припинив роботу останній в Австрії центр прибуття для українських біженців.

Президент призначив керівників чотирьох областей: що про них відомо

У Миколаєві через негоду впали дерева: рятувальники працюють щонайменше на п'яти адресах

У Миколаєві через негоду аварійні дерева впали на припаркований автомобіль

Тижнева афіша Миколаєва: куди піти й що подивитися

У Первомайську шукають підрядника на реконструкцію магістрального водогону за €3,6 млн

