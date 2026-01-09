Українську мову запровадять як другу іноземну у школах Відня
- Новини світу
-
•
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
1:30, 09 січня, 2026
-
Із вересня 2026 року українську мову включать до офіційної навчальної програми віденських шкіл як другу іноземну.
Про це повідомили у посольство України в Республіці Австрія.
Викладання української мови планують запровадити у двох навчальних закладах Відня. Зокрема, BORG 3 (Landstraßer Hauptstraße, 70) та GRG 15 (Diefenbachgasse, 19).
Вивчати українську як другу іноземну мову зможуть учні старшої школи (Oberstufe) починаючи з 5 класу, що відповідає дев’ятому року навчання.
У посольстві наголошують, що запровадження української мови можливе за умови достатньої кількості заявок від учнів, і закликають активно обирати її під час формування навчальних планів.
Раніше повідомлялось, що у Відні припинив роботу останній в Австрії центр прибуття для українських біженців.
Останні новини про: Міжнародна допомога
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.