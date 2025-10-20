  • понеділок

Клуб

У Відні до кінця року закриють останній центр прибуття для українських біженців

У Відні до кінця року закриють останній центр прибуття для українських біженців. Фото: ukrinform.uaУ Відні до кінця року закриють останній центр прибуття для українських біженців. Фото: ukrinform.ua

До кінця року у Відні припинить роботу останній в Австрії центр прибуття для українських біженців.

Нині притулок, яким керує благодійна організація Volkshilfe, може вмістити понад 200 людей і вже тривалий час працює на межі можливостей, повідомляють ORF та Kronen Zeitung.

Відень залишається єдиною федеральною землею, що досі має власний центр прибуття, після закриття аналогічного закладу у Форарльберзі.

Від моменту відкриття центру допомогу там отримали 8900 українців, яким надавали короткострокове житло, харчування, консультації та підтримку з реєстрацією в поліції і подальшим переїздом до інших земель.

Австрійський уряд виплачує за це одноразову допомогу у розмірі 190 євро на людину, однак, за даними Віденського соціального фонду, ця сума покриває лише частину витрат.

У міській раді Відня наголосили, що приймання та забезпечення біженців має бути спільною відповідальністю, але «в цьому напрямку зроблено дуже мало». Нині базове забезпечення у місті отримують 10 786 українців, а по всій країні — близько 30 тисяч.

Як зазначає Kronen Zeitung, у разі закриття центру новоприбулі українці можуть залишитися без житла на кілька днів, якщо самостійно не знайдуть прихистку.

У вересні до Австрії прибули близько 2000 біженців з України. На тлі наближення зими та триваючої російської агресії кількість нових прибулих навряд чи зменшиться, додає видання.

Слід зазначити, що масового повернення українських біженців після завершення війни також не прогнозується. За оцінками Міжнародного валютного фонду, навіть у разі припинення бойових дій наприкінці 2025 року чисельність населення України стабілізується приблизно на рівні 34 мільйонів людей.

