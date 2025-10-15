  • середа

Клуб

МВФ: Масового повернення біженців не очікується, у 2030 році українців буде близько 34 млн

МВФ спрогнозував кількість населення України до 2030 року. Фото: 2016-god.comМВФ спрогнозував кількість населення України до 2030 року. Фото: 2016-god.com

Масового повернення українських біженців після завершення війни не прогнозується. За оцінками Міжнародного валютного фонду, навіть у разі припинення бойових дій наприкінці 2025 року чисельність населення України стабілізується приблизно на рівні 34 мільйонів людей.

Відповідний прогноз міститься в оновленому звіті World Economic Outlook МВФ.

За даними фонду, населення України скоротилося з 41 мільйони у 2021 році до 34,5 мільйони у 2022-му, а в наступні роки зменшення тривало: 34,03 мільйона у 2023 році та 33,34 мільйона у 2024 році.

Згідно з базовим сценарієм МВФ, у 2025 році чисельність населення становитиме близько 32,86 мільйони, після чого очікується незначне зростання — до 33,38 мільйона у 2026 році та 34 мільйони у 2027-му. У наступні роки, за прогнозом, показник залишатиметься майже незмінним: 33,98 мільйона у 2028 році, 33,96 мільйони у 2029-му та 33,94 мільйони у 2030 році.

Таким чином, експерти МВФ не очікують швидкого демографічного відновлення країни навіть після завершення війни.

Нагадаємо, що у 2024 році ООН прогнозувала, що до 2029 року кількість населення в Україні становитиме 39 мільйонів.

Читайте також:

новини

Одещина у трійці регіонів із найбільшою кількістю штрафів ТЦК

Світлана Іванченко
новини

«Миколаївоблтеплоенерго» прийме на баланс старі мережі заводу «Зоря»

Аліна Квітко
новини

Повертати чи ні скульптуру Фалєєва на Флотський бульвар, вирішуватимуть проектанти та архітектори, це не пам’ятка культури, — Любаров

Аліна Квітко
новини

«Готуємось до найгіршого», — Сєнкевич про загрози під час опалювального сезону в Миколаєві

Аліна Квітко
новини

«Це була моя маленька мрія». Як художниця з Миколаєва подарувала Тіні Кароль розмальований килим на сцені

Даріна Мельничук
