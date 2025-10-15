МВФ: Масового повернення біженців не очікується, у 2030 році українців буде близько 34 млн

МВФ спрогнозував кількість населення України до 2030 року. Фото: 2016-god.com

Масового повернення українських біженців після завершення війни не прогнозується. За оцінками Міжнародного валютного фонду, навіть у разі припинення бойових дій наприкінці 2025 року чисельність населення України стабілізується приблизно на рівні 34 мільйонів людей.

Відповідний прогноз міститься в оновленому звіті World Economic Outlook МВФ.

За даними фонду, населення України скоротилося з 41 мільйони у 2021 році до 34,5 мільйони у 2022-му, а в наступні роки зменшення тривало: 34,03 мільйона у 2023 році та 33,34 мільйона у 2024 році.

Згідно з базовим сценарієм МВФ, у 2025 році чисельність населення становитиме близько 32,86 мільйони, після чого очікується незначне зростання — до 33,38 мільйона у 2026 році та 34 мільйони у 2027-му. У наступні роки, за прогнозом, показник залишатиметься майже незмінним: 33,98 мільйона у 2028 році, 33,96 мільйони у 2029-му та 33,94 мільйони у 2030 році.

Таким чином, експерти МВФ не очікують швидкого демографічного відновлення країни навіть після завершення війни.

Нагадаємо, що у 2024 році ООН прогнозувала, що до 2029 року кількість населення в Україні становитиме 39 мільйонів.