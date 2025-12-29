На Миколаївщині за тиждень народилося 67 дітей
14:45, 29 грудня, 2025
За період з 22 по 28 грудня у Миколаївській області народилось 67 дітей. З них одна двійня.
Як розповіли в Миколаївській ОВА, серед немовлят, які побачили світ минулого тижня, було 36 дівчаток та 31 хлопчик.
З найменшою вагою всього у 480 грам народилась дитина в КНП «Миколаївська обласна клінічна лікарня» Миколаївської обласної ради.
За інформацією Миколаївської міськради, в обласному центрі з 19 по 26 грудня народилося 35 малюків: 17 хлопчиків і 18 дівчат.
Нагадаємо, раніше очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що у 2026 році регіон отримає фінансування на ремонт доріг, якими здійснюється підвезення учнів до шкіл.
