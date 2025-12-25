 Дороги до шкіл відремонтують за держкошти: Кім розповів коли

  • четвер

    25 грудня, 2025

  • -6.1°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 25 грудня , 2025 четвер

  • Миколаїв • -6.1° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У держбюджеті на 2026 рік обіцяють закласти кошти на ремонт доріг, якими дітей везуть до опорних шкіл, — Кім

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім на підсумковій конференції за 2025 рік. Фото: МикВістіГолова Миколаївської ОВА Віталій Кім на підсумковій конференції за 2025 рік. Фото: МикВісті

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що у 2026 році регіон отримає фінансування на ремонт доріг, якими здійснюється підвезення учнів до шкіл.

Про це він сказав під час підсумкової пресконференції за 2025 рік у четвер, 25 грудня, пишуть «МикВісті».

Він зазначив, що нині в області 87% дітей навчаються в очному або змішаному форматі, однак однією з ключових проблем залишаються дороги до шкіл у громадах.

Реклама

— У нас є дуже актуальна проблема доріг до шкіл. Я підняв це питання ще пів року тому. Реформа створена, в тому числі по підвозу учнів до шкіл, вони забули, що доріг немає, — сказав Віталій Кім.

Він зазначив, що в області провели аналіз маршрутів підвозу учнів: зібрали дані щодо кількості дітей, тривалості поїздок та стану доріг і у вересні передали інформацію до міністерства.

— Ми систематизували дані, розбили за кількістю учнів і годин, які вони їдуть, і у вересні відправили до міністерства.Нам обіцяли, що вони це закинуть точно на 2026 рік. Це питання, які я прошу піднімати, що це трагедія, треба, щоб діти доїжджали в школу швидко. Це проблема, її треба вирішувати, — повідомив очільник ОВА.

Про те, що Миколаївська ОВА вивчає варіанти можливості ремонту зруйнованих доріг, якими щоденно підвозять дітей до шкіл, Віталій Кім розповів ще у жовтні.

Нещодавно «МикВісті» розповідали, як діти з Миколаївщини щодня долають 27 кілометрів аварійною дорогою з села Андрієво-Зорине до Калинівки у Березанській громаді, щоб дістатися школи та садочка.

партнерство
Internews

Цей матеріал створено в межах проєкту «Підтримка сталості українських медіа», який реалізується ГО «Миколаївський Медіа Хаб» у партнерстві з Internews Europe за фінансової підтримки Шведського агентства з міжнародного розвитку (Sida) в рамках шведської допомоги розвитку. Зміст матеріалу є виключною відповідальністю ГО «Миколаївський Медіа Хаб» і не обов’язково відображає офіційну позицію Sida, Швеції чи Internews Europe.

Підтримано Швецією та SIDA

Останні новини про: Освіта

У Раді планують обмежити «можливості для ухилення» від служби через зростання кількості студентів-чоловіків 25+ у коледжах
У Миколаєві потрібно понад ₴100 млн для підвищення зарплат працівників у дитсадках
На доплати працівникам дитсадків Миколаєва потрібно ₴109 млн
Реклама
Читайте також:
новини
«Вони «обісралися», — Кім про те, як у Сєнкевича провели тендер на харчування в школах

Аліна Квітко
новини
Різдвяна афіша Миколаєва: як провести тиждень зі святковим настроєм

Марія Хаміцевич
новини
Кім допустив, що заступник Табунщика на полюванні виконував урядове завдання та рятував миколаївців від скажених лисиць

Аліса Мелік-Адамян
новини
Миколаєвом на Різдво курсував святковий тролейбус із вертепом та колядками

Ірина Олехнович
новини
У Кіма не бачать підстав для введення військової адміністрації у Південноукраїнську, де депутати тричі не зібрались й не прийняли бюджет 2026

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Освіта

На доплати працівникам дитсадків Миколаєва потрібно ₴109 млн
У Миколаєві потрібно понад ₴100 млн для підвищення зарплат працівників у дитсадках
У Раді планують обмежити «можливості для ухилення» від служби через зростання кількості студентів-чоловіків 25+ у коледжах

Кім допустив, що заступник Табунщика на полюванні виконував урядове завдання та рятував миколаївців від скажених лисиць

Аліса Мелік-Адамян

У Кіма не бачать підстав для введення військової адміністрації у Південноукраїнську, де депутати тричі не зібрались й не прийняли бюджет 2026

Різдвяна афіша Миколаєва: як провести тиждень зі святковим настроєм

2 години тому

Головне сьогодні