У держбюджеті на 2026 рік обіцяють закласти кошти на ремонт доріг, якими дітей везуть до опорних шкіл, — Кім
Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що у 2026 році регіон отримає фінансування на ремонт доріг, якими здійснюється підвезення учнів до шкіл.
Про це він сказав під час підсумкової пресконференції за 2025 рік у четвер, 25 грудня, пишуть «МикВісті».
Він зазначив, що нині в області 87% дітей навчаються в очному або змішаному форматі, однак однією з ключових проблем залишаються дороги до шкіл у громадах.
— У нас є дуже актуальна проблема доріг до шкіл. Я підняв це питання ще пів року тому. Реформа створена, в тому числі по підвозу учнів до шкіл, вони забули, що доріг немає, — сказав Віталій Кім.
Він зазначив, що в області провели аналіз маршрутів підвозу учнів: зібрали дані щодо кількості дітей, тривалості поїздок та стану доріг і у вересні передали інформацію до міністерства.
— Ми систематизували дані, розбили за кількістю учнів і годин, які вони їдуть, і у вересні відправили до міністерства.Нам обіцяли, що вони це закинуть точно на 2026 рік. Це питання, які я прошу піднімати, що це трагедія, треба, щоб діти доїжджали в школу швидко. Це проблема, її треба вирішувати, — повідомив очільник ОВА.
Про те, що Миколаївська ОВА вивчає варіанти можливості ремонту зруйнованих доріг, якими щоденно підвозять дітей до шкіл, Віталій Кім розповів ще у жовтні.
Нещодавно «МикВісті» розповідали, як діти з Миколаївщини щодня долають 27 кілометрів аварійною дорогою з села Андрієво-Зорине до Калинівки у Березанській громаді, щоб дістатися школи та садочка.
