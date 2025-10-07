  • вівторок

«Діти ригають», — Кім заявив, що у громадах Миколаївщині хочуть відремонтувати дороги, де їздять шкільні автобуси

Ремонт траси «Нечаяне-Очаків» у 2020 році. Фото: САДКім заявив, що у громадах Миколаївщині хочуть відремонтувати дороги, де їздять шкільні автобуси. Ілюстраційне фото: САД

В Миколаївській обласній військовій адміністрації вивчають варіанти можливості ремонту доріг зруйнованих доріг, якими щоденно підвозять дітей до шкіл.

Про це під час брифінгу після засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України сказав голова ОВА Віталій Кім, передають «МикВісті».

За словами Віталія Кіма, однією з головних проблем у більшості громад області залишається стан доріг, через що учні зруйнованих внаслідок обстрілів шкіл не можуть швидко та безпечно дістатися до навчальних закладів.

— По шкільним маршрутам це проблема всіх громад. Коли я об'їжджав райони, більшість громад піднімали це питання — що реформа, яка відбувалася в кожних школах, в тому числі через розбиті школи внаслідок збройної агресії РФ. Державна програма «Шкільні автобуси» за субвенцією співфінансування погано працює через те, що немає доріг, і деякі маршрути займають час у дитини до півтори години. Ми зібрали ці дороги по області, і час — від 30 хвилин до півтори години ділянки, яка має бути проїхана за 10–15 хвилин. І люди на землі кажуть, що це погано, діти не можуть півтори години їхати в школу, вони там вибачте ригають, — каже Віталій Кім.

Він також зазначив, що питання ремонту цих доріг обговорювали на рівні Конгресу місцевих і регіональних влад, щоб привернути до проблеми увагу держави.

— Ми акцентували увагу на цій темі. Завдання Конгресу — піднімати болючі питання від громад до рівня держави, щоб їх вирішувати. Це одне з найважливіших питань. Обговорювали можливість запровадження експерименту, аби всі ці дороги профінансувати й відремонтувати. Це необхідно, щоб реформа справді мала ефект для громадян», — додав Віталій Кім.

Нагадаємо, служба відновлення та розвитку інфраструктури Миколаївської області шукає підрядника, який ремонтуватиме та доглядатиме за дорогами загального користування державного значення. Загальна очікувана вартість 1,6 мільярда гривень.

У 2025 році Миколаївській області виділять 19,7 мільйонів гривень субвенції з державного бюджету на придбання шкільних автобусів.

Весною вже перші шість шкільних автобусів отримали громади Миколаївської області в межах публічного інвестиційного проєкту.

