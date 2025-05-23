Громади Миколаївщини отримали нові шкільні автобуси
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- Світлана Іванченко
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20:22, 23 травня, 2025
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Перші шість шкільних автобусів отримали громади Миколаївської області в межах публічного інвестиційного проєкту.
Як повідомили в Миколаївській ОВА, загалом закупили 12 автобусів за підтримки Європейського Союзу в рамках Ukraine Facility.
Першими новий транспорт отримали Казанківська, Південноукраїнська, Інгульська, Мигіївська та Дорошівська громади. У найближчій поставці ще шість автобусів поїдуть до Новоодеської, Кривоозерської, Привільненської, Новомар’ївської, а також знову до Інгульської та Мигіївської громад.
Усі автобуси обладнані місцями для дітей з обмеженою мобільністю.
Нагадаємо, у 2025 році Миколаївській області виділять 19,7 мільйонів гривень субвенції з державного бюджету на придбання шкільних автобусів.
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