Громади Миколаївщини отримали нові шкільні автобуси

Шкільні автобуси, які отримали громади Миколаївщини. Фото: Миколаївська ОВА

Перші шість шкільних автобусів отримали громади Миколаївської області в межах публічного інвестиційного проєкту.

Як повідомили в Миколаївській ОВА, загалом закупили 12 автобусів за підтримки Європейського Союзу в рамках Ukraine Facility.

Першими новий транспорт отримали Казанківська, Південноукраїнська, Інгульська, Мигіївська та Дорошівська громади. У найближчій поставці ще шість автобусів поїдуть до Новоодеської, Кривоозерської, Привільненської, Новомар’ївської, а також знову до Інгульської та Мигіївської громад.

Усі автобуси обладнані місцями для дітей з обмеженою мобільністю.

Шкільні автобуси, які отримали громади Миколаївщини. Фото: Миколаївська ОВА Шкільні автобуси, які отримали громади Миколаївщини. Фото: Миколаївська ОВА

Шкільні автобуси, які отримали громади Миколаївщини. Фото: Миколаївська ОВА Шкільні автобуси, які отримали громади Миколаївщини. Фото: Миколаївська ОВА

Нагадаємо, у 2025 році Миколаївській області виділять 19,7 мільйонів гривень субвенції з державного бюджету на придбання шкільних автобусів.