Миколаївщина отримає майже ₴20 млн на шкільні автобуси

Школи на Миколаївщині отримали 15 нових автобусів, фото: Миколаївська ОВА

У 2025 році Миколаївській області виділять 19,7 мільйонів гривень субвенції з державного бюджету на придбання шкільних автобусів.

Про це йдеться в розпорядженні Кабінету Міністрів України, повідомляють «МикВісті».

Автобуси мають бути спеціально обладнані для перевезення маломобільних груп населення, мати місця для супроводжуючих та крісел колісних. Їх кількість повинна відповідати кількості дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в закладах дошкільної чи шкільної освіти територіальної громади — незалежно від форми навчання.

Якщо таких дітей на території громади немає, закупити спецавтобус все одно зобов’язані — хоча б один на громаду.

Закупівлі здійснюватимуться на умовах співфінансування. Частка коштів, яку має додати місцева влада, залежить від податкоспроможності бюджету:

для громад з індексом 1,3 і більше — держава покриє до 70% вартості;

для індексу від 1,1 — до 80%;

від 0,7 — до 90%;

менше 0,7 — до 95%.

Також субвенцію отримають:

Одеська область — 44,9 мільйонів гривень

Харківська — 39,5 мільйонів гривень

Хмельницька — 24,3 мільйонів гривень

Чернігівська — 21,1 мільйонів гривень

Дніпропетровська — 16 мільйонів гривень

Сумська — 13,5 мільйонів гривень

Кіровоградська — 11,3 мільйонів гривень

Черкаська — 6,7 мільйонів гривень

Нагадаємо, що Миколаївські громади отримали 15 нових шкільних автобусів для перевезення учнів. Транспорт передали 28 березня за підтримки королівства Данія та UNOPS.