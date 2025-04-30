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Миколаївщина отримає майже ₴20 млн на шкільні автобуси

Школи на Миколаївщині отримали 15 нових автобусів, фото: Миколаївська ОВАШколи на Миколаївщині отримали 15 нових автобусів, фото: Миколаївська ОВА

У 2025 році Миколаївській області виділять 19,7 мільйонів гривень субвенції з державного бюджету на придбання шкільних автобусів.

Про це йдеться в розпорядженні Кабінету Міністрів України, повідомляють «МикВісті».

Автобуси мають бути спеціально обладнані для перевезення маломобільних груп населення, мати місця для супроводжуючих та крісел колісних. Їх кількість повинна відповідати кількості дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в закладах дошкільної чи шкільної освіти територіальної громади — незалежно від форми навчання.

Якщо таких дітей на території громади немає, закупити спецавтобус все одно зобов’язані — хоча б один на громаду.

Закупівлі здійснюватимуться на умовах співфінансування. Частка коштів, яку має додати місцева влада, залежить від податкоспроможності бюджету:

  • для громад з індексом 1,3 і більше — держава покриє до 70% вартості;

  • для індексу від 1,1 — до 80%;

  • від 0,7 — до 90%;

  • менше 0,7 — до 95%.

Також субвенцію отримають:

  • Одеська область — 44,9 мільйонів гривень

  • Харківська — 39,5 мільйонів гривень

  • Хмельницька — 24,3 мільйонів гривень

  • Чернігівська — 21,1 мільйонів гривень

  • Дніпропетровська — 16 мільйонів гривень

  • Сумська — 13,5 мільйонів гривень

  • Кіровоградська — 11,3 мільйонів гривень

  • Черкаська — 6,7 мільйонів гривень

Нагадаємо, що Миколаївські громади отримали 15 нових шкільних автобусів для перевезення учнів. Транспорт передали 28 березня за підтримки королівства Данія та UNOPS.

За останні два роки громади Миколаївської області придбали 52 шкільних автобуси через електронний каталог Prozorro Market. Увесь шкільний транспорт українського виробництва. Загалом в Україні за цей період закупили одну тисячу автобусів на суму понад 3 мільярди гривень.

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