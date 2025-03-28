Школи на Миколаївщині отримали 15 нових автобусів
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- Марія Хаміцевич
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19:18, 28 березня, 2025
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Миколаївські громади отримали 15 нових шкільних автобусів для перевезення учнів. Транспорт передали 28 березня за підтримки королівства Данія та UNOPS.
У Миколаївській обласній військовій адміністрації зазначили, що новий транспорт допоможе вирішити проблему перевезення школярів.
Ключі від автобусів передали представникам громад керівник посольства Данії в Україні Якоб Хансен та представники обласної ради.
Автобуси отримали громади з різних районів області, зокрема Коблівська, Олександрівська, Доманівська, Софіївська, Братська, Казанківська, Воскресенська, Новобузька, Горохівська, Первомайська селищна, Кривоозерська, Степівська, Баштанська, Березнегуватська та Березанська.
Нагадаємо, що за останні два роки громади Миколаївської області придбали 52 шкільних автобуси через електронний каталог Prozorro Market. Увесь шкільний транспорт українського виробництва. Загалом в Україні за цей період закупили одну тисячу автобусів на суму понад 3 мільярди гривень.
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