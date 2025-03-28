Школи на Миколаївщині отримали 15 нових автобусів, фото: Миколаївська ОВА

Миколаївські громади отримали 15 нових шкільних автобусів для перевезення учнів. Транспорт передали 28 березня за підтримки королівства Данія та UNOPS.

У Миколаївській обласній військовій адміністрації зазначили, що новий транспорт допоможе вирішити проблему перевезення школярів.

Ключі від автобусів передали представникам громад керівник посольства Данії в Україні Якоб Хансен та представники обласної ради.

Автобуси отримали громади з різних районів області, зокрема Коблівська, Олександрівська, Доманівська, Софіївська, Братська, Казанківська, Воскресенська, Новобузька, Горохівська, Первомайська селищна, Кривоозерська, Степівська, Баштанська, Березнегуватська та Березанська.

Миколаївські громади отримали 15 нових шкільних автобусів, фото: Миколаївська ОВА Миколаївські громади отримали 15 нових шкільних автобусів, фото: Миколаївська ОВА

Нагадаємо, що за останні два роки громади Миколаївської області придбали 52 шкільних автобуси через електронний каталог Prozorro Market. Увесь шкільний транспорт українського виробництва. Загалом в Україні за цей період закупили одну тисячу автобусів на суму понад 3 мільярди гривень.