За два роки громади Миколаївщини закупили 52 шкільні автобуси через Prozorro Market

За два роки громади Миколаївщини придбали 52 шкільні автобуси. Фото: пресслужба Миколаївська ОВА

За останні два роки громади Миколаївської області придбали 52 шкільних автобуси через електронний каталог Prozorro Market. Увесь шкільний транспорт українського виробництва.

Про це повідомляє сайт «Професійні закупівлі», пише «МикВісті».

Загалом в Україні за цей період закупили одну тисячу автобусів на суму понад 3 мільярди гривень.

Слід зазначити, що найбільше автобусів закупили у Львівській області — 93 та Київській області — 90. В той же час, громади Одеської області придбали 55 автобусів, а Херсонської області — лише 2.

Як зазначила перша віцепрем’єр-міністерка — міністерка економіки України Юлія Свириденко, усі автобуси були вироблені в Україні на чотирьох національних заводах.

«Торік завдяки цій програмі приблизно 10 тисяч працівників заводів і суміжних підприємств в Україні мали роботу й ресурс для розвитку. Адже для виробництва одного вітчизняного автобуса додатково залучається 212 українських компаній. У наступному році Уряд також передбачив субвенцію на закупівлю автобусів українського виробництва», — розповіла вона.

Впродовж двох років Уряд виділяє субвенції для громад на закупівлю шкільних автобусів. Як повідомила заступниця міністра освіти і науки України, Надія Кузьмичова, в 2024 році бюджет для закупівлі шкільного транспорту склав 1,2 мільярда гривень. У 2025 році ця сума збільшиться до 1,6 мільярда гривень.

Нагадаємо, у серпні цього року чотирьом громадам Миколаївської області для учнів, які потребують підвезення, передали сім нових шкільних автобусів.