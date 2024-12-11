За два роки громади Миколаївщини закупили 52 шкільні автобуси через Prozorro Market
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- Світлана Іванченко
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15:05, 11 грудня, 2024
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За останні два роки громади Миколаївської області придбали 52 шкільних автобуси через електронний каталог Prozorro Market. Увесь шкільний транспорт українського виробництва.
Про це повідомляє сайт «Професійні закупівлі», пише «МикВісті».
Загалом в Україні за цей період закупили одну тисячу автобусів на суму понад 3 мільярди гривень.
Слід зазначити, що найбільше автобусів закупили у Львівській області — 93 та Київській області — 90. В той же час, громади Одеської області придбали 55 автобусів, а Херсонської області — лише 2.
Як зазначила перша віцепрем’єр-міністерка — міністерка економіки України Юлія Свириденко, усі автобуси були вироблені в Україні на чотирьох національних заводах.
«Торік завдяки цій програмі приблизно 10 тисяч працівників заводів і суміжних підприємств в Україні мали роботу й ресурс для розвитку. Адже для виробництва одного вітчизняного автобуса додатково залучається 212 українських компаній. У наступному році Уряд також передбачив субвенцію на закупівлю автобусів українського виробництва», — розповіла вона.
Впродовж двох років Уряд виділяє субвенції для громад на закупівлю шкільних автобусів. Як повідомила заступниця міністра освіти і науки України, Надія Кузьмичова, в 2024 році бюджет для закупівлі шкільного транспорту склав 1,2 мільярда гривень. У 2025 році ця сума збільшиться до 1,6 мільярда гривень.
Нагадаємо, у серпні цього року чотирьом громадам Миколаївської області для учнів, які потребують підвезення, передали сім нових шкільних автобусів.
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