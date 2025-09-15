Вже 56 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

На Миколаївщині планують витратити ₴1,6 млрд на утримання доріг

Ремонт доріг у Миколаївській області, архівне фото «МикВісті»Ремонт доріг у Миколаївській області, архівне фото «МикВісті»

Служба відновлення та розвитку інфраструктури Миколаївської області шукає підрядника, який ремонтуватиме та доглядатиме за дорогами загального користування державного значення. Загальна очікувана вартість 1,6 мільярда гривень.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель Prozorro, пишуть «МикВісті».

Зазначається, що загальна протяжність доріг, які доведеться утримувати та ремонтувати складає 814,3 кілометра. До переліку увійшли:

  • М-13 Кропивницький — Платонове (на місто Кишинів),  протяжність 60,9 кілометра
  • М-14 Одеса — Мелітополь — Новоазовськ, протяжність 108,9 кілометра
  • Н-24 Благовіщенське — Миколаїв (через місто Вознесенськ), протяжність 185,0 кілометрів,
  • Під'їзд до Міжнародного аеропорту «Миколаїв», протяжність 2,3 кілометра
  • P-55 /М-14/ — Вознесенськ — Новий Буг, протяжність 40,1 кілометра
  • P-75 Контрольно-пропускний пункт «Тимкове» — Балта — Первомайськ — Доманівка — Олександрівка, протяжність 108,0 кілометрів
  • Т-15-06 Миколаїв — Доманівка — Берізки, протяжність 174,2 кілометра
  • Т-15-07 Миколаїв — Парутине — Очаків — база відпочинку «Чорноморка», протяжність 72,8 кілометра
  • Т-15-13 Нечаяне — Очаків, протяжність 37,0 кілометрів
  • Т-15-15 Федорівка — Рибаківка — база відпочинку «Лугове», протяжність 25,1 кілометра

Роботи виконуватимуться до 30 квітня 2027 року і коштуватимуть 1 мільярд 641 мільйон 311 тисяч 360 гривень.

За цю суму підрядник має укріплювати узбіччя та укоси щебенево-піщаною сумішшю, вирізати поросль кущів, регулярно косити траву та прибирати сміття.

Серед ремонтних робіт передбачена ліквідація ямковості та колійності, холодне фрезерування асфальтобетону, укладання вирівнювальних шарів і нового покриття. Крім цього, встановлюватимуть і замінюватимуть бортові камені, а також монтуватимуть бар’єрні огорожі для безпеки руху. Окремо передбачено аварійні роботи: відновлення пошкоджених ділянок після злив, підтоплень чи зсувів ґрунту.

Наразі учасники тендеру мають подати свої пропозиції. Переможця оберуть на аукціоні 22 вересня.

Нагадаємо, що у травні цього року у Миколаївській області запланували витратити 946 мільйонів гривень на ремонт на 814 кілометрів автошляхів державного значення.

Також нагадаємо, що у 2025 році Служба відновлення та розвитку інфраструктури Миколаївської області планує завершити ремонт п’яти мостів, роботи на яких тривають. Ще сім мостів потребують ремонту протягом цього року.

