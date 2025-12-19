 Україна та Молдова шукають альтернативні маршрути після удару РФ

Україна та Молдова створять альтернативні маршрути після ударів Росії по мосту в Маяках

Фото: dumskaya.netФото: dumskaya.net

Україна спільно з Молдовою наразі працює над створенням альтернативних транспортних маршрутів після російських ударів по мосту в районі населеного пункту Маяки на Одещині.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За його словами, після зупинки руху автомобільною трасою «Одеса — Рені» через атаку Росії, міністерство разом із військовими адміністраціями, дорожніми службами та прикордонними підрозділами перейшли до напрацювання альтернативних шляхів сполучення.

«Це стосується пасажирських перевезень, вантажного транспорту та транзитних потоків, які забезпечують сполучення регіону з пунктами пропуску на кордоні та дунайським напрямком. Перенаправлення здійснюється з урахуванням безпекової ситуації та пропускної спроможності дорожньої мережі», — зазначив Олексій Кулеба.

Він також додав, що паралельно триває координація з Молдовою. Сторони опрацьовують транзитні маршрути та альтернативні шляхи сполучення, аби забезпечити стабільну роботу логістики півдня України.

Нагадаємо, раніше рух вантажівок трасою «Одеса — Рені» повністю припинили через наслідки обстрілів.

У Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області уточнили, що на автодорозі М-15 обмежено рух від дорожньої станції патрульної поліції «Два Стовпи» у напрямку села Маяки.

У зв’язку з припиненням руху автотрасою «Одеса — Рені» Державна митна служба порекомендувала громадянам і перевізникам користуватися альтернативними пунктами пропуску на кордоні з Молдовою.

Упродовж ночі та дня 19 грудня російська армія масовано била по мосту в Маяках, застосувавши 15 дронів-камікадзе та балістичну ракету з касетною бойовою частиною.

