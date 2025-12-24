На ремонт Індустріальної в Миколаєві хочуть витратити ще ₴8 млн перед Новим роком

Відрізок дороги вздовж вулиці Індустріальної, від вулиці Євгена Логінова (колишня Крилова, — прим.) до Проєктної, 19 грудня 2025 року, фото «МикВісті»

Департамент житлово-комунального господарства Миколаєва планує витратити ще 8 мільйонів гривень на ремонт дороги по вулиці Індустріальній, що з‘єднує мікрорайон Намив з іншою частиною Заводського району, до кінця 2025 року.

Відповідний тендер на «додаткові послуги» опубліковано на порталі Prozorro, пишуть «МикВісті».

Тендер на «додаткові послуги» з ремонту дороги вздовж Індустріальної, скріншот із Prozorro

Йдеться про ремонт дороги вздовж вулиці Індустріальної на відрізку від вулиці Євгена Логінова (колишня Крилова, — прим.) до Проєктної.

Відрізок дороги вздовж вулиці Індустріальної, від вулиці Євгена Логінова (колишня Крилова, — прим.) до Проєктної. Скріншот із maps.visicom

До цього Департамент ЖКГ вже оголошував тендер на ремонт цього відрізка дороги за 36,9 мільйона гривень — у серпні 2025 року. Його перевірила Державна аудиторська служба України. Аудитори повідомили, що знайшли порушення і вимагали скасування торгів.

Зокрема вони писали, що Департамент ЖКГ «безпідставно відхилив тендерну пропозицію» другого учасника — компанії «Європейська дорожньо-будівельна компанія», яка запропонувала виконати ці роботи за меншу суму.

Тобто оголошена вартість робіт спочатку становила 36,9 мільйона гривень, а під час торгів учасники запропонували менші суми:

приватне підприємство «БФ «Совар груп», яке здобуло перемогу, запропонувало виконати ремонт за 36 мільйонів гривень;

компанії «Європейська дорожньо-будівельна компанія» — за 35,6 мільйона гривень.

Учасники тендеру на ремонт дороги вздовж Індустріальної за 36,9 мільйона гривень, скріншот із Prozorro

Відрізок дороги вздовж вулиці Індустріальної, від вулиці Євгена Логінова (колишня Крилова, — прим.) до Проєктної, 19 грудня 2025 року, фото «МикВісті»

У Департаменті ЖКГ пояснили, що відхилили пропозицію «Європейської дорожньо-будівельної компанії», оскільки компанія не надала чітку інформацію в довідці з інформацією про особу, яка має право підписувати договір про закупівлю. Аудитори натомість вважають, що учасник надав усі документи, які вимагаються тендерною документацією і підстав для відхилення пропозиції немає, а отже — ДЖКГ має скасувати тендер.

Однак у Департаменті ЖКГ не погодилися з таким висновком і звернулися до Миколаївського окружного адміністративного суду, який зараз розглядає цю справу. Вони додали, що «розгляд тендерної пропозиції відбувся із суворим дотриманням законодавства у сфері публічних закупівель».

Відкрийте провадження, яке розглядає Миколаївський окружний адміністративний суд. Скріншот із сайту судової влади України

Станом на грудень ДЖКХ сплатив підрядній компанії за ремонт дороги вздовж Індустріальної 33,6 мільйона гривень, свідчать дані аналітичної системи Spending.

Цього разу на сайті Prozorro опублікували тендер на «додаткові послуги» по цьому ж відрізку дороги вздовж вулиці Індустріальної — за 8,2 мільйона гривень.

У поясненні до додаткової угоди Департамент ЖКГ зазначив, що уклаладиме договір з тим самим учасником, який отримав перемогу в основному тендері. Там також зазначається, що додаткові роботи можна закупити не пізніше ніж через три роки після укладення основного договору, а їх ціна не може перевищувати 50% від нього.

Тому угоду на додаткові послуги уклали з підрядною компанією, яка здобула перемогу в перших торгах — приватним підприємством «БФ «Совар груп», що належить депутату Миколаївської обласної ради Сергію Шульгачу.

Компанію «БФ «Совар груп» зареєстрували два роки тому в Миколаєві, свідчать дані аналітичної системи YouControl. Підприємство вже не вперше отримує бюджетні підряди, уклавши за роки своєї роботи угод на загальну суму 287,8 мільйона гривень.

Сергій Шульгач неодноразово балотувався в органи місцевого самоврядування. У 2010 році він був депутатом Миколаївської міської ради від «Партії регіонів», у 2015 році — від партії «Наш край». А у 2020 році Сергія Шульгача обрали депутатом Миколаївської обласної ради від партії «Пропозиція».

Заступник директора Департаменту житлово-комунального господарства Артем Сапожник у коментарі «МикВісті» пояснив, що додаткову угоду уклали, оскільки після початку робіт з ремонту Індустріальної і розбору старого дорожнього полотна з'ясувалося, що обсяг робіт насправді більший.

— Я не технічний спеціаліст, тому я можу лише сказати те, що це ті додаткові роботи, які були виявлені під час виконання основного договору. Виконувався договір на поточний ремонт дороги по вулиці Індустріальна на 36 кілометрів. Це був основний договір, по якому працював підрядник. Але в ході виконання ремонту, коли вони почали готувати основу, були виявлені додаткові обсяги робіт, які не були прораховані під основним договором. Це неможливо було прорахувати. Тобто коли ми формували технічні завдання для першої закупівлі, ми не могли знати, що там знаходиться, коли почали фрезерувати і так далі, — сказав Артем Сапожник.

Підрядник встигне освоїти ці кошти, додав він, оскільки на сьогодні ремонт дороги вздовж вулиці Індустріальної вже завершений.

— Кінець року – це строк дії договору. Він встигне ці роботи виконати, тому що насправді більшу частину додаткових робіт виконали відразу після закінчення основного договору. Тобто, фактично вже, ну, там, якихось суттєвих робіт, які залишились до виконання, їх вже немає. Тому що якщо ви там вже проїжджали, рухались, то ви вже бачили, що дорога вже укладена. Тобто всі основні роботи, які потрібно було виконати, вони були виконані. Як в рамках основного договору, так і в рамках додаткового договору, — пояснив Артем Сапожник.

Ремонт Індустріальної триває 5 років. Що відомо?

До цього в Департаменті ЖКГ говорили, що завершать ремонтні роботи з облаштування дороги по вулиці Індустріальній Миколаєві до кінця 2025 року. Там додали, що це допоможе розвантажити рух із мікрорайону Намив.

Як відомо, ремонт дороги вздовж вулиці Індустріальної триває частинами протягом п'яти років. У серпні 2020 року підрядна організація розпочала ремонт асфальтового покриття багатостраждальної вулиці Індустріальна. Департамент житлово-комунального господарства міської ради віддав підряд одеській фірмі «Лідер». За 5,3 мільйона гривень підрядник мав відремонтувати дорогу від вулиці Каботажний узвіз до вулиці Крилова (зараз — Євгена Логінова). У план ремонту входив демонтаж старого асфальтобетонного покриття, облаштування нового, ремонт плит водопровідних і каналізаційних колодязів.

Через місяць асфальтове покриття на частині вулиці Індустріальна відремонтували, про що тоді повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич. Він проїхався відремонтованою вулицею і показав, який вона має вигляд. Іншу частину мали почати ремонтувати 2021 року.