Вулиця 3-я Слобідська у центрі Миколаєва, фото: Google maps

Департамент житлово-комунального господарства міської ради планує відремонтувати чотири квартали дороги вздовж вулиці 3-я Слобідська у центрі Миколаєва.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «МикВісті».

Йдеться про відрізок дороги від проспекту Центрального до вулиці 68 Десантників, ремонт якого коштуватиме 11,2 мільйона гривень. Підрядник має відремонтувати дорогу до 20 грудня 2024 року. Ці роботи, згідно тендерної документації, передбачають демонтаж старого покриття та встановлення нового, а також встановлення 30 чавунних люків.

Варто зазначити, що через дорогу на перетині вулиці 3-ї Слобідської та вулиці Марка Кропивницького (колишня Потьомкінська, — прим.), відрізок якої входить у заплановану протяжність ремонту, також проходить трамвайна колія.

Наразі Департамент ЖКГ очікує на підписання договору на ремонт дороги з підрядником — приватним підприємством «БФ «Совар груп», що належить депутату Миколаївської обласної ради Сергію Шульгачу.

Компанію «БФ «Совар груп» зареєстрували рік тому — в серпні 2023 року в Миколаєві, свідчать дані аналітичної системи YouControl. Підприємство вже не вперше отримує бюджетні підряди, уклавши угод на загальну суму 48,3 мільйона гривень.

Сергій Шульгач неодноразово балотувався до органів місцевого самоврядування. У 2010 році він був депутатом Миколаївської міської ради від «Партії регіонів», у 2015 році – від партії «Наш край». А в 2020 році Сергія Шульгача обрали депутатом Миколаївської обласної ради від партії «Пропозиція».

Окрім компанії «БФ «Совар груп» Сергій Шульгач та його дружина Оксана заснували ще низку підприємств, які також отримують бюджетні підряди. До прикладу, ПП «Миколаївмагістраль» уклало угод на загальну суму 1,6 мільярда гривень.

Нагадаємо, комунальне підприємство «Миколаївелектротранс» знайшло підрядника, який відремонтує трамвайне полотно вздовж вулиці Кропивницького (колишня Потьомкінська, — прим.). Роботи коштуватимуть 7,5 мільйона гривень.