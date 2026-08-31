У Миколаєві за європейською програмою розробили проєкти відновлення лише 2 із 10 будинків

Будинок на Набережній у Миколаєві, який увійшов до участі в міжнародній програмі FELICITY II. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві за міжнародним проєктом FELICITY 2 завершили проєктування лише двох будинків, для інших восьми місто планує шукати фінансування через інші програми.

Про це під час брифінгу розповів перший заступник директора міського департаменту ЖКГ Ігор Набатов, пишуть «МикВісті».

Проєкт передбачав відновлення десяти пошкоджених будинків у різних районах Миколаєва. Йшлося не лише про ремонт пошкоджень, а й про оновлення внутрішніх мереж, дахів, конструкцій та термомодернізацію будівель.

Наразі проєктування завершили для двох будинків — на вулиці генерала Олекси Алмазова, 49/1 та Набережній, 27. Документація наразі проходить експертизу.

— По двом будинкам проєктування вже завершено і відбувається стадія експертної оцінки в нашій Укрдержбудекспертизі, — сказав Ігор Набатов.

Водночас фінансування безпосередньо на відновлення цих двох будинків ще шукають. За словами Ігоря Набатова, початкові умови FELICITY 2 змінилися: раніше проєкт передбачав проєктування та відновлення всіх десяти будинків, однак донор переглянув підхід до фінансування.

— На жаль, змінилася концепція щодо фінансування з боку донорської організації, і тому на сьогоднішній день розглядається можливість пошуку можливості фінансування саме відновлення по двох будинках, — зазначив він.

Щодо інших восьми будинків роботи в межах початкової концепції FELICITY 2 призупинили. Місто розглядає можливість завершити їхнє проєктування та відновлення коштом інших програм. Серед можливих варіантів Ігор Набатов назвав «Віднови Дім» та «ЕнергоДім».

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Як відомо, у межах європейської програми FELICITY II для мешканців 10 будинків мали розробити проєкти енергомодернізації будівель. В ДЖКГ розраховували, що після розробки проєктної документації будівельні роботи профінансує Європейський інвестиційний банк.