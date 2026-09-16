Апеляція Миколаєва скасувала рішення першої інстанції щодо дозволу на будівництво АЗС у Соляних

Апеляція скасувала рішення суду про незаконність виділення землі під АЗС у Миколаєві. Фото: МикВісті

Миколаївський апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу ТОВ «Миколаївський реабілітаційний Центр-Буд» та скасував рішення Центрального районного суду, який визнав незаконною передачу землі під будівництво автозаправного комплексу.

Відповідну постанову колегія суддів ухвалила сьогодні, 16 вересня, повідомляє кореспондентка «МикВісті».

Мова йде про земельну ділянку площею 1174 квадратних метрів на розі проспекту Героїв України та вулиці Новоодеської. Територію у 2009 році віддали ТОВ «Миколаївський реабілітаційний Центр-Буд» під оздоровчий центр, але згодом призначення змінили — під будівництво автозаправки.

У травні 2026 року Центральний районний суд за позовом Людмили Горбунової та Олександра Черно визнав незаконними та скасував відповідні пункти рішення міськради. Підставами для цього суд назвав, зокрема, порушення порядку проведення громадських слухань та зміну цільового призначення земельної ділянки. Зокрема, громадські слухання щодо будівництва АЗС провели вже після ухвалення рішення міськради — у 2011 році. Суд першої інстанції зазначив, що обговорення з громадою мало відбутися до прийняття рішення, щоб його результати могли бути враховані.

Апеляційну скаргу 16 вересня розглядала колегія суддів — Оксана Ямкова, Віолетта Коломієць та Тетяна Крамаренко.

Колегія суддів апеляційного суду - Оксана Ямкова, Віолетта Коломієць та Тетяна Крамаренко. Фото: МикВісті

Представниця ТОВ «Миколаївський реабілітаційний Центр-Буд» на засідання не з’явилася. Суд зазначив, що вона подавала заяву про участь у засіданні в режимі відеоконференції, однак у її задоволенні відмовили через порушення строку подання. Справу вирішили розглядати за відсутності представниці товариства та іншої позивачки Людмили Горбунової, оскільки учасників повідомили про засідання.

Суд перейшов до розгляду апеляційної скарги, у якій товариство, зокрема, зазначало, що суд першої інстанції не встановив, яким саме чином оскаржуване рішення порушує права позивачів, не врахував питання позовної давності та не застосував нову судову практику щодо ненормативних актів, які вичерпують свою дію після реалізації.

Під час розгляду суддя звернула увагу на те, що судова практика щодо оскарження таких рішень міських рад змінилася. Зокрема, вона запитала Олександра Черно, чому він вважає обраний спосіб захисту своїх прав ефективним, з огляду на практику Верховного Суду.

Він відповів, що Велика Палата Верховного Суду у своїх подальших рішеннях відступала від правової позиції, на яку посилається товариство в апеляції, а тому вважає обраний спосіб захисту допустимим.

Суд також уточнив, чи діє на сьогодні договір оренди земельної ділянки. Черно відповів, що ні. Після цього суддя запитала, які саме права позивачів будуть відновлені у разі скасування рішення міськради.

— Які права на сьогоднішні порушені цим рішенням? , — спитала суддя. — Визнання оскарженого рішення незаконним має принципове значення в плані захисту нашого конституційного права, — пояснив Олександр Черно. — Міська рада вже визначила інше цільове призначення цієї земельної ділянки. Це вже відбулося. Це рішення давно закінчилося. Які права будуть відновлені ваші, якщо буде скасовано це рішення?, — зазначила Оксана Ямкова. — Рішення було незаконне. Визнання цього судом…, — намагався пояснити Черно. — Створить сатисфакцію ваших дій, що вони були законні, а дії міськради були незаконні, так?, — спитала суддя. — З одного боку так, а з іншого боку сприятиме запобіганню укладанню нових договорів оренди землі з подібними порушеннями, — відповів він. — Ви думаєте суд займається запобіганням незаконним діям? — Ні, але визнання судом рішення незаконним створить прецедент, який буде в майбутньому запобігати укладанню нових рішень, — сказав Черно. — Добре, для запобігання наступних незаконних дій Миколаївської міської ради, — відповіла Оксана Ямкова.

Далі суд перейшов до вивчення матеріалів справи, яка складається з п’яти томів. Після їх розгляду Олександр Черно також звернув увагу суду на порушення санітарних норм та відсутність відповідних змін до генерального плану міста. Однак суддя наголосила, що у цивільному процесі він як фізична особа має довести порушення саме своїх прав, бо дотримання санітарних норм та містобудівної документації є компетенцією органів місцевого самоврядування.

— Порушено моє право на безпечне життя і здоров'я довкілля, стаття 50 Конституції України, право на вільний доступ до інформації про стан довкілля, право громадян брати участь у вирішенні питань місцевого значення через механізм громадських слухань і право громадськості брати участь у прийнятті екологічно-значущих рішень, — заявив Олександр Черно. — Це все зрозуміло, це публічні права. Ваші цивільні права порушені? , — уточнила знову суддя. — Право на безпечне життя, — резюмував він.

Ухваливши рішення у нарадчій кімнаті, суд задовольнив скаргу ТОВ «Миколаївський реабілітаційний Центр-Буд», скасував рішення Центрального районного суду від 8 травня 2026 року. Крім того, з кожного з позивачів на користь ТОВ «Миколаївський реабілітаційний Центр-Буд» стягнули по 413 гривень судових витрат.

Як відомо, окружна прокуратура Миколаєва звернулася до Господарського суду, щоб скасувати рішення міськради та визнати недійсним договір оренди землі під заправку біля «Зорі», де під загрозою вирубки опинилися дуби. Прокуратура вимагає повернути землю та знести недобудову.

У прокуратурі пізніше пояснили, що Миколаївська міська рада порушила порядок зміни цільового призначення та не мала права віддавати в обхід земельних торгів ділянку в зеленій зоні біля заводу «Зоря»-«Машпроект» для будівництва автозаправного комплексу.