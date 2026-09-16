 «Це тривалий процес», — за пів року «Миколаївводоканал» замінив близько 10 км водомереж

  • середа

    16 вересня, 2026

  • 21.6°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 16 вересня , 2026 середа

  • Миколаїв • 21.6° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Головна Новини Самоврядування 17:22, 16 вересня, 2026

«Це тривалий процес», — за пів року «Миколаївводоканал» замінив близько 10 км водомереж

Заміна труб у Миколаєві, архівне фото «МикВісті»Заміна труб у Миколаєві, архівне фото «МикВісті»

За останні пів року «Миколаївводоканал» власними силами замінив близько 10 кілометрів водопровідних мереж. Загальна протяжність мереж підприємства становить близько 1200 кілометрів.

Про це у коментарі «МикВісті» розповів головний інженер «Миколаївводоканалу» Віталій Ткаченко.

За його словами, швидкість заміни мереж залежить від багатьох факторів. Окрім самого водоканалу, зараз у місті працюють підрядники за підтримки міжнародних донорів. Зокрема, такі роботи проводять у Корабельному районі.

— Мереж дуже багато, вони зношені. Це дійсно буде дуже тривалий процес. За пів року своїми силами миколаївський водоканал замінив близько 10 кілометрів водомережі. Тому, якщо порівнювати із загальним обсягом 1200 кілометрів, то на заміну дійсно потрібно дуже багато років. Але минулого року, наприклад, в нас було замінено там дві з лишнім тисячі кілометрів, — сказав Віталій Ткаченко.

Нагадаємо, КП «Миколаївводоканал» разом із підрядними організаціями вже оновило близько 15 кілометрів водопровідних мереж. Наразі щомісяця комунальники замінюють понад два кілометри.

Після того, як росіяни пошкодили водогін, що забезпечував Миколаїв водою, місто кілька років отримувало воду з резервного джерела, що має підвищений вміст солей. Солона вода пошкодила 1200 кілометрів водопровідної мережі міста. У «Миколаївводоканалі» повідомляли, що замінити усю протяжність мережі, що зазнала руйнувань через подачу солоної води, неможливо.

Автор
Юлія Бойченко
Юлія Бойченко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті, журналістка з 2018 року, спеціалізується на політиці, реформах, контролі рішень органів місцевого самоврядування та темі відновлення, переможниця журналістського конкурсу ІСАР Єднання у 2024 році.

Останні новини про: Миколаївводоканал

У Миколаєві планують замінити близько 11 км водопровідних труб: оголосили міжнародний тендер
Монтавон звільнилася з наглядової ради водоканалу: обов'язкове декларування створило ризики для її родини
У Миколаєві за ₴25,2 млн планують відремонтувати 360 метрів каналізаційного колектора
Реклама
Читайте також:
новини
У 12 дитсадках Миколаєва не вистачає викладачів англійської

Аліна Квітко
новини
Три ліцеї Миколаєва не змогли набрати по два десяті класи: мережу закладів можуть переглянути

Аліна Квітко
новини
У Миколаєві ще з’ясовують, чи пов’язане просідання ґрунту в «Серці міста» з аварією на дюкері в Соляних

Альона Коханчук
новини
«Загроза життю та здоров'ю», — міськрада Південноукраїнська просить владу не закривати пологові відділення у громадах

Юлія Лук’яненко
новини
Верховна Рада звільнила генпрокурора Кравченка

Юлія Лук’яненко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Миколаївводоканал

У Миколаєві за ₴25,2 млн планують відремонтувати 360 метрів каналізаційного колектора
Монтавон звільнилася з наглядової ради водоканалу: обов'язкове декларування створило ризики для її родини
У Миколаєві планують замінити близько 11 км водопровідних труб: оголосили міжнародний тендер

Три ліцеї Миколаєва не змогли набрати по два десяті класи: мережу закладів можуть переглянути

Через атаку на потяг «Київ — Миколаїв» потяг зі Львова не може доїхати до Миколаєва

5 годин тому

У ДТП на Миколаївщині загинула 14-річна пасажирка мотоцикла

Головне сьогодні