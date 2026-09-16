«Це тривалий процес», — за пів року «Миколаївводоканал» замінив близько 10 км водомереж

Заміна труб у Миколаєві, архівне фото «МикВісті»

За останні пів року «Миколаївводоканал» власними силами замінив близько 10 кілометрів водопровідних мереж. Загальна протяжність мереж підприємства становить близько 1200 кілометрів.

Про це у коментарі «МикВісті» розповів головний інженер «Миколаївводоканалу» Віталій Ткаченко.

За його словами, швидкість заміни мереж залежить від багатьох факторів. Окрім самого водоканалу, зараз у місті працюють підрядники за підтримки міжнародних донорів. Зокрема, такі роботи проводять у Корабельному районі.

— Мереж дуже багато, вони зношені. Це дійсно буде дуже тривалий процес. За пів року своїми силами миколаївський водоканал замінив близько 10 кілометрів водомережі. Тому, якщо порівнювати із загальним обсягом 1200 кілометрів, то на заміну дійсно потрібно дуже багато років. Але минулого року, наприклад, в нас було замінено там дві з лишнім тисячі кілометрів, — сказав Віталій Ткаченко.

Нагадаємо, КП «Миколаївводоканал» разом із підрядними організаціями вже оновило близько 15 кілометрів водопровідних мереж. Наразі щомісяця комунальники замінюють понад два кілометри.

Після того, як росіяни пошкодили водогін, що забезпечував Миколаїв водою, місто кілька років отримувало воду з резервного джерела, що має підвищений вміст солей. Солона вода пошкодила 1200 кілометрів водопровідної мережі міста. У «Миколаївводоканалі» повідомляли, що замінити усю протяжність мережі, що зазнала руйнувань через подачу солоної води, неможливо.