Водоканал: у Миколаєві щомісяця оновлюють 2 км мереж

Процес будівництва нового водогону для Миколаєва, 22 травня 2025 рік, фото: Даріна Мельничук, «МикВісті»

КП «Миколаївводоканал» разом із підрядними організаціями вже оновило близько 15 кілометрів водопровідних мереж. Наразі щомісяця комунальники замінюють понад два кілометри.

Про це повідомив директор комунального підприємства Геннадій Ізюмов під час апаратної наради 4 серпня, пишуть «МикВісті».

— Займаємося ремонтом покрівель, відновлюємо покрівлі на каналізаційних насосних станціях. Також виконуємо планову заміну мереж. На сьогодні разом із підрядниками замінили майже 10 кілометрів мереж. Власними силами замінили ще майже 5 кілометрів. Тобто наразі планово міняємо понад 2 кілометри мереж на місяць, — зазначив Геннадій Ізюмов.

Директор КП «Миколаївводоканал» Геннадій Ізюмов під час брифінгу. Фото: МикВісті

Крім того, міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич доручив комунальним підприємствам більше інформувати містян про причини розриття доріг та роботи із заміни мереж.

— Зранку якась жінка мені пише, що не може гуляти зі своєю собачкою, тому що біля її будинку понавалювали пластикові труби. Перерити все місто. Що це таке? Одна людина радіє, що нарешті за 70 років міняють труби, інша каже, що все місто перерили. Тому потрібно пояснювати, навіщо ви перерили місто, що саме там міняється. Можете звітувати хоч щотижня, скільки за цей час переклали труб. Люди пишуть мені: «Коли вже зробите нормальний парк? Чому гроші закопуєте в землю?» Тому розповідайте, що ви робите, — сказав Олександр Сєнкевич.

Він також наголосив, що комунальним службам необхідно пояснювати мешканцям їхню відповідальність за заміну внутрішньобудинкових мереж. За його словами, багато жителів досі помилково вважають, що заміну стояків і лежаків усередині будинків має виконувати місто.

Також він доручив департаменту житлово-комунального господарства провести зустріч із представниками управляючих компаній, щоб залучити їх до міської програми співфінансування із заміни внутрішньобудинкових мереж.

Нагадаємо, миколаївці просять комунальне підприємство «Миколаївводоканал» привести до ладу територію після ремонту водомереж на перехресті вулиць 1-ї Екіпажної та 11-ї Воєнної.

Слід зазначити, що у червні в уряді відзвітували, що у Миколаєві з кранів тече якісна питна вода. Тому після запуску водогону КП «Миколаївводоканал» проводить промивку водопровідних мереж. Протягом травня фахівці підприємства промили 70 кілометрів труб у місті.

Коли обіцяли запустити нові очисні води?

Запустити нові водоочисні споруди для подачі централізованого водопостачання у Миколаєві обіцяли вже з січня 2026 року, але повноцінно їх планували запустити пізніше. Їх побудували за рахунок коштів, які вдалося зекономити під час будівництва нового водогону.

Спочатку на будівництво нових водоочисних споруд для Миколаєва планували брати кредит ЄІБ, ще частину мала надати Данія у якості гранту. На реалізацію цього проєкту потрібно було кілька років і це мало допомогти забезпечити місто водою, якості європейських стандартів.

Але згодом голова Держагентства відновлення Серій Сухомлин сказав, що від цієї ідеї відмовились. І побудувати нові водоочисні споруди вирішили за державні кошти — ті, які вдалося зекономити під час будівництва нового водогону для міста.

Однак мер Миколаєва Олександр Сєнкевич підтримує модернізацію нових водоочисних споруд за кредит від Європейського інвестиційного банку, але вважає, що сплачувати його має держава.

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Водогін для Миколаєва. Трохи історії

З моменту як російські війська пошкодили водогін, що забезпечував Миколаїв водою, минуло вже більше трьох років. Відтоді майже півмільйонне місто залишилось без без централізованого постачання якісної води.

Увесь цей час миколаївці отримували воду з резервного джерела, що викликає багато питань до якості такої води та вмісту солей у її складі. Солона вода пошкодила 1200 кілометрів водопровідної мережі міста. Директор «Миколаївводоканалу» Борис Дуденко повідомив, що замінити усю протяжність мережі, що зазнала руйнувань через подачу солоної води, неможливо.

Довгий час представники державної та місцевої влади шукали варіанти, як можна відновити питне водопостачання у Миколаєві. Остаточне рішення знайшли у 2024 році: новий водогін прокладатимуть з Нової Одеси, а гроші виділили з держбюджету.

Служба відновлення області навіть обрала підрядників, які працюватимуть за принципом «проєктуй-будуй». Ними стали три компанії, кожна з яких відповідає за одну з трьох ділянок робіт: «Укртрансміст», «Ростдорстрой» та «Автострада». Однак згодом і замовника, і підрядника будівництва змінили. Замовником будівництва нового водогону стала Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Дніпропетровській області, а підрядником — група компаній «Автострада».

Новий водогін для Миколаєва запустили у роботу 7 жовтня 2025 року — його під’єднали до мереж водоканалу.

Вже в листопаді голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що питна вода в кранах миколаївців може з’явитися вже за пів місяця — місяць. Саме стільки потрібно, щоб завершити всі роботи на очисних спорудах і отримати офіційні висновки лабораторій.