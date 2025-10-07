Новий водогін для Миколаєва вже запустили, але воду з нього «пити не можна» — під новий рік обіцяють додаткові очисні

Процес будівництва нового водогону для Миколаєва, 22 травня 2025 рік, фото: Даріна Мельничук, «МикВісті»

Станом на 7 жовтня фахівці вже запустили у роботу новий водогін для Миколаєва — його під’єднали до мереж водоканалу.

Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич під час брифінгу після засідання Конгресу місцевих та регіональних влад 7 жовтня, пишуть «МикВісті».

Він пояснив, що наразі в очисних спорудах водоканалу оновили фільтрацію, що має дозволити краще очищати воду, яка надходитиме з водогону.

— На даний момент водогін вже під'єднаний до мереж, до очисних споруд «Миколаївводоканалу». За цей час «Миколаївводоканалу», завдяки допомозі наших міжнародних партнерів, замінив додаткову фільтрацію і повністю зробив 4 з 8 фільтрів. Ми плануємо найближчим часом замінити ще 4. Це дуже важка ручна робота, — сказав Олександр Сєнкевич.

Однак до кінця року також планується побудувати додаткові очисні споруди, які покращать якісь води у кранах містян. Кошти на це обіцяють виділити з державного бюджету.

— До нового року вода буде постійно змінюватися, а під новий рік планується ще одна додаткова процедура, яка дозволить зробити воду чистішою в рази. Це будівництво додаткових очисних споруд, які також фінансуються за рахунок державного бюджету, — пояснив мер.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім додав, що наразі вода у кранах містян не є питною і вживати її не можна.

— Вода поступово буде змінюватися на кращу, пити її не можна. Зараз щодня три лабораторії вимірюють її характеристики. Ви відчуєте, що вода змінює якість на кращу, але це буде поступово. Три роки чекали, і ще трохи почекаємо, — сказав Віталій Кім.

Олександр Сєнкевич додав, що після запуску нового водогону у місті промиватимуть мережу. Тому на вулицях можна буде спостерігати запланований витік води.

— Важливо сказати, що мережі, які були забруднені технічною водою, мають бути промитими. Тому найближчим часом закликаємо миколаївців не дивуватися, коли по місту будуть відкриті пожежні гідранти і з них буде витікати вода. Це не аварія, це запланована акція щодо промивки мереж, — сказав він.

Як відомо, зараз триває перший етап тендеру — прекваліфікація на будівництво нових водоочисних споруд у Миколаєві. Проєкт фінансують Європейський інвестиційний банк та уряд Данії. Це означає, що на цьому етапі перевіряють подані заявки й формують список компаній, які зможуть взяти участь у наступному етапі відбору підрядників.

Голова Регіонального центру Східної Європи ЄІБ Крістіна Мікулова у коментарі «МикВісті» казала про «тимчасове рішення» та «довгострокове рішення» забезпечення Миколаєва якісною водою. Що це означає?

«тимчасове рішення» – це запуск нового водогону з модернізованими водоочисними спорудами, які є у міста. Кошти на їх модернізацію має виділити держава. Це дозволить запустити у крани миколаївців очищену воду, але ще не якості питної.

– це запуск нового водогону з модернізованими водоочисними спорудами, які є у міста. Кошти на їх модернізацію має виділити держава. Це дозволить запустити у крани миколаївців очищену воду, але ще не якості питної. «довгострокове рішення» – це будівництво нових водоочисних споруд. Кошти на це виділяє Європейський інвестиційний банк (кредит) та уряд Данії (гранти). На реалізацію цього проєкту потрібно кілька років і це має допомогти забезпечити місто водою, якості європейських стандартів.

Миколаєву потрібні ще очисні води

Хоча запуск нового водогону для Миколаєв відбувся у жовтні 2025 року, це не гарантує того, що місто одразу отримає питну воду, оскільки для цього потрібно ще побудувати нову систему очищення води, сказала у коментарі «МикВісті» голова Регіонального центру Східної Європи Європейського інвестиційного банку Крістіна Мікулова.

Водночас заступник мера Миколаєва, голова робочої групи з відновлення міста Сергій Коренєв сказав, що Агенція відновлення Миколаєва працює над тим, щоб модернізувати очисні споруди і запустити їх одночасно з новим водогоном. А голова Миколаївської ОВА Віталій Кім казав, що не хоче поспішати брати великий кредит на будівництво водоочисних споруд для Миколаєва, попри готовність ЄІБ виділити більше 100 мільйонів євро.

Згодом стало відомо, що Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури наразі за дорученням уряду займається модернізацією системи очищення води для Миколаєва.

Разом з побудованим водогоном це дозволить запустити централізоване питне водопостачання у місто у серпні 2025 року, повідомив голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин.