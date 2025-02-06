ЄІБ: Питна вода у Миколаєві не зʼявиться після будівництва водогону, потрібна система очищення

Точка видачі очищеної води у Миколаєві, фото: Миколаївська ОВА

Новий водогін для Миколаєва обіцяють побудувати до осені 2025 року. Але це не гарантує того, що місто одразу отримає питну воду, оскільки для цього потрібно ще побудувати нову систему очищення води.

Про це у коментарі «МикВісті» сказала голова Регіонального центру Східної Європи Європейського інвестиційного банку Крістіна Мікулова під час свого візиту у місто.

— Нам треба рухатися у двох напрямках. Наприклад, водогін добудують, але це ще не значить, що буде питна вода. Нам треба шукати подальші рішення у співпраці з миколаївським водоканалом. Я вам скажу, що процеси Європейського інвестиційного банку складні, тому що ми хочемо, щоб у країни були європейські стандарти. Інфраструктура, обладнання, прозорість — це цінності, стандарти, які для нас дуже важливі, — сказала Крістіна Мікулова.

Голова Регіонального центру Східної Європи Європейського інвестиційного банку Крістіна Мікулова під час спілкування з журналістами у Миколаєві, 20 січня 2025 року, фото: Бойченко Юлія/«МикВісті»

ЄІБ планує довгострокову роботу з забезпечення Миколаєва якісною водою, додала вона. Зокрема, будівництво нової станції очищення води, яке може зайняти два роки.

— Це не означає, що у вас не буде питної води два роки. Але я хочу пояснити, що це два напрямки (будівництво водогону та станції очищення води, — прим.), куди нам треба рухатися. Сподіваюся, що з усіма партнерами ми знайдемо рішення, тому що миколаївці вже надто довго без питної води, — сказала Крістіна Мікулова.

Наразі Агенція відновлення Миколаєва працює над тим, щоб модернізувати очисні споруди і запустити їх одночасно з новим водогоном, пояснив у коментарі «МикВісті» заступник мера Миколаєва, голова робочої групи з відновлення міста Сергій Коренєв.

— І Агенція відновлення, і Європейський інвестиційний банк — всі розуміють, що необхідна буде модернізація очисних споруд. Адже наші очисні споруди налаштовані під воду другої категорії з річки Дніпро. Тому вони потребують модернізації. Агенція зараз працює так само і над цим. Звісно, що всі докладуть зусиль до того, щоб це було чи одночасно, чи як мінімум десь там в однакові терміни (з завершення будівництва водогону, — прим.), — пояснив Сергій Коренєв.

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Нагадаємо, на початку 2025 року розпочали будівництво нового водогону, який забезпечуватиме Миколаїв питною водою після майже трьох років її відсутності. Вартість робіт зменшили з 8,7 до 5 мільярдів гривень. Це стало можливим після детального аналізу проєкту, який виявив кілька помилок у плануванні.

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Водогін для Миколаєва

З моменту як російські війська пошкодили водогін, що забезпечував Миколаїв водою, минуло вже майже три роки. Відтоді майже півмільйонне місто залишилось без без централізованого постачання питної води. Зараз миколаївці отримують воду з резервного джерела, що викликає багато питань до якості такої води та вмісту солей у її складі.

Солона вода пошкодила 1200 кілометрів водопровідної мережі міста. Директор «Миколаївводоканалу» Борис Дуденко повідомив, що замінити усю протяжність мережі, що зазнала руйнувань через подачу солоної води, неможливо. Станом на серпень 2024 року вдалося замінити лише близько 3 кілометрів мережі.

Пошкоджені солоною водою труби, що зберігаються на підприємстві «Миколаївводоканал», серпень 2024 року, фото «МикВісті»

Увесь цей час представники державної та місцевої влади шукали варіанти, як можна відновити питне водопостачання у Миколаєві. Остаточне рішення знайшли у 2024 році: новий водогін прокладатимуть з Нової Одеси, а гроші виділили з держбюджету.

Служба відновлення області вже обрала підрядників, які працюватимуть за принципом «проєктуй-будуй». Ними стали три компанії, кожна з яких відповідає за одну з трьох ділянок робіт: «Укртрансміст», «Ростдорстрой» та «Автострада».

Майбутній водогін для Миколаєва обіцяють побудувати та запустити до осені 2025 року, сказав голова Держагентства відновлення Сергій Сухомлин.

Але досі залишилось невирішеним питання, якою проєктною потужністю буде новий водогін: з одного боку є думка, що в Миколаєві зменшилось споживання води, а тому потрібно робити новий розрахунок, з іншого — обмеження кількості води може прямо впливати на майбутній розвиток міста та промисловості у ньому.

Ще під час конференції у Берліні у 224 році перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко, відповідаючи на запитання «МикВісті», заявив, що відсутність питної води у Миколаєві — одна з найбільших проблем в Україні, яку в найближчий час має вирішити держава.

А президент Володимир Зеленський доручив будувати новий водогін для забезпечення Миколаєва питною водою «по швидкому варіанту» — питна вода має бути до літа 2025 року. Уряд уже схвалив відповідну програму.