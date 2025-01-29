Будівництво водогону для Миколаєва обійдеться дешевше на ₴3,7 млрд

Точка видачі очищеної води у Миколаєві, фото: Миколаївська ОВА

Вартість будівництва водогону для Миколаєва зменшилася з 8,7 мільярда до 5 мільярдів гривень. Це стало можливим після детального аналізу проєкту, який виявив кілька помилок у плануванні.

Про це розповів голова Агентства відновлення Сергій Сухомлин.

За його словами, однією з найбільших проблем було планування реконструкції старої станції забору води, яка мала б розташовуватися в густонаселеній зоні, що ускладнювало б можливість її подальшої експлуатації.

— Ми розібрали цей проєкт по молекулам, і виявили багато помилок, які дозволили зменшити витрати. Коли ми відкрили Google Maps і з'ясували, що одна з головних помилок була в плануванні реконструкції станції забору води в житловій зоні. За десятки років там сформувався великий житловий сектор. А отже, якщо ми б провели ці роботи, ми не змогли би здати станцію в експлуатацію. Тому що біля таких споруд має бути обов'язково санітарно-захисна зона. Пропрацювали, знайшли інше місце і на сьогодні ми закладаємо будівництво абсолютно нове. Так, це набагато дорожче, ніж зробити реконструкцію старої, але ми були змушені йти на цей крок, — зазначив Сергій Сухомлин.

Реклама

Також за його словами, була змінена точка забору води, щоб уникнути проблем з водопостачанням через аварійні скиди з очисних споруд Нової Одеси.

— Над станцією забору води знаходяться аварійні очисні споруди в місті Нова Одеса, які періодично здійснюють скиди. Якщо б ми залишили точку забору на тому самому місці, Миколаїв, очікуючи на чисту воду, іноді змушений був би припиняти водопостачання, щоб дати час на проходження скидів, а потім знову відновлювати подачу води. Тому ми прийняли рішення перенести точку забору, що додало близько 800 метрів до водогону. Додатково, коли ми проаналізували проєкт, з’ясувалося, що він передбачає дві стадії: перша — будівництво водогону, друга — реконструкція Миколаївського водосховища. Однак реконструкція не запланована на найближчий час, а водогін мав завершуватися за шість кілометрів від міста. Ми вважаємо, що будувати водогін, який не заходить безпосередньо в Миколаїв, — це неправильне рішення, — зазначив він.

Сергій Сухомлин також підкреслив, що проєкт передбачав будівництво двох нових насосних станцій, які мають забезпечити підйом води на висоту 109 метрів, а також додаткове обладнання для синхронізації роботи всіх станцій, щоб запобігти аварійним ситуаціям і забезпечити стабільне водопостачання:

— Ми почали коригувати проєкт у співпраці з Миколаївським водоканалом та обласною адміністрацією, і тепер водогін буде проходити безпосередньо до очисних споруд міста. Це також вимагає додаткових витрат, які потрібно врахувати. Проєкт передбачає встановлення двох нових насосних станцій. Найвища точка, на яку потрібно підняти воду, становить 109 метрів. Однак ці станції спочатку не передбачали використання частотних перетворювачів, що необхідно для синхронізації роботи насосів і для поступового підвищення тиску води. Це важливо, щоб забезпечити оптимальну роботу всіх станцій та очисних споруд Миколаєва, а також щоб уникнути перевантаження системи.

За його словами, додаткове обладнання потребує «чималих витрат».

— Крім того, ми почали перевіряти ціни на труби та укладку, і з’ясували, що деякі матеріали, які пропонувались, мають більший опір, що може збільшити витрати на електроенергію для міста Миколаєва на близько 2 мільярди гривень протягом 20 років. Враховуючи всі ці фактори, ми доопрацювали техніко-економічне обґрунтування і вийшли на нову суму проєкту — близько 5 мільярдів гривень, замість попередніх 8,7 мільярда, — додав він.

Нагадаємо, в грудні «МикВісті» писали, що у Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури чекають офіційних розрахунків обласної військової адміністрації, щоб визначити, якої потужності має бути новий водогін для Миколаєва.

Спочатку водогін планували будувати об'ємом на 160 тисяч кубометрів на добу. Однак згодом в Держагентстві відновлення заговорили про можливість зменшити цей показник до 100 тисяч кубометрів, спираючись на сьогоднішнє споживання води містом.

Зараз миколаївці витрачають від 75 до 108 тисяч кубометрів лише централізованої технічної води на добу. Але у перспективі споживання води може бути більшим, адже на сьогодні у місті не працюють великі підприємства, а кількість населення досі менша за довоєнний рівень.

В обласній військовий адміністрації прораховували два проєкти будівництва нового водогону для Миколаєва. Це мало визначити, якої потужності має бути водопровід: 120 чи 160 тисяч кубометрів на добу.

Читайте також статтю «МикВісті» «Три роки без питної води: яким буде майбутній водогін для Миколаєва?».

Водогін для Миколаєва

З моменту як російські війська пошкодили водогін, що забезпечував Миколаїв водою, минуло вже майже три роки. Відтоді майже півмільйонне місто залишилось без без централізованого постачання питної води. Зараз миколаївці отримують воду з резервного джерела, що викликає багато питань до якості такої води та вмісту солей у її складі.

Солона вода пошкодила 1200 кілометрів водопровідної мережі міста. Директор «Миколаївводоканалу» Борис Дуденко повідомив, що замінити усю протяжність мережі, що зазнала руйнувань через подачу солоної води, неможливо. Станом на серпень 2024 року вдалося замінити лише близько 3 кілометрів мережі.

Пошкоджені солоною водою труби, що зберігаються на підприємстві «Миколаївводоканал», серпень 2024 року, фото «МикВісті»

Увесь цей час представники державної та місцевої влади шукали варіанти, як можна відновити питне водопостачання у Миколаєві. Остаточне рішення знайшли у 2024 році: новий водогін прокладатимуть з Нової Одеси, а гроші виділили з держбюджету.

Служба відновлення області вже обрала підрядників, які працюватимуть за принципом «проєктуй-будуй». Ними стали три компанії, кожна з яких відповідає за одну з трьох ділянок робіт: «Укртрансміст», «Ростдорстрой» та «Автострада».

Майбутній водогін для Миколаєва обіцяють побудувати та запустити до осені 2025 року, сказав голова Держагентства відновлення Сергій Сухомлин.

Але досі залишилось невирішеним питання, якою проєктною потужністю буде новий водогін: з одного боку є думка, що в Миколаєві зменшилось споживання води, а тому потрібно робити новий розрахунок, з іншого — обмеження кількості води може прямо впливати на майбутній розвиток міста та промисловості у ньому.

Ще під час конференції у Берліні у 224 році перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко, відповідаючи на запитання «МикВісті», заявив, що відсутність питної води у Миколаєві — одна з найбільших проблем в Україні, яку в найближчий час має вирішити держава.

А президент Володимир Зеленський доручив будувати новий водогін для забезпечення Миколаєва питною водою «по швидкому варіанту» — питна вода має бути до літа 2025 року. Уряд уже схвалив відповідну програму.