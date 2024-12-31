Потужність нового водогону для Миколаєва ще не розрахована. Кім вірить, що у майбутньому його ще підсилить дніпровський

Миколаїв, архівне фото «МикВісті»

В обласній військовий адміністрації наразі прораховують два проєкти будівництва нового водогону для Миколаєва. Це допоможе визначити, якої потужності має бути водопровід: 120 чи 160 тисяч кубометрів на добу.

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім під час пресконференції 30 грудня, пишуть «МикВісті».

— Я наполягав на 160 тисячах, бачення Агенції відновлення – 120 тисяч. У нашому перспективному плані розвитку взагалі 200 тисяч. Але я вірю в те, що ми ще відновимо водогін з Дніпра. На зараз триває обговорення на рівні міністерства, в тому числі з нашими партнерами. Там прораховується питома вага одного кілометра. Тобто якщо зараз робити на 120, то наскільки дорожче буде потім додати, чи може потрібно все відразу робити, – сказав Віталій Кім.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім під час пресконференції, 30 грудня 2024 року, фото: «МикВісті»

Очільник ОВА уточнив, що додаткове постачання води для Миколаєва у майбутньому також зможе забезпечувати водогін з Дніпра, але після його відновлення.

— Зараз насправді прораховується два проєкти. Я гадаю, що в січні буде зрозуміло вірогідність того, що ми відновимо водогін з Дніпра. Ну, хоча б будемо мати цю історію. Тому мінімальна потужність, яка нам потрібна, вона між 120 тисяч і 160 тисяч, – сказав Віталій Кім.

До цього в інтерв'ю «Радіо Свобода» мер Миколаєва Олександр Сєнкевич зазначав, що відновлення водогону з Дніпра потребуватиме багато часу, а вода в ньому буде гіршої якості, ніж до повномасштабної війни.

— Навіть, якщо буде перемир’я, чи ми зможемо дістатися до річки Дніпро, ми не зможемо швидко запустити цей процес. Бо росіяни за цей час розбомбили повністю станцію водозабору біля річки Дніпро. Після підриву Каховської ГЕС воно ще й було затоплено. Каховська гребля грала роль природного відстійника. Тобто вода, яка текла з Києва, з Запоріжжя у Каховському водосховищі, відстоювалась, потім проходила процес аерації через ГЕС і після цього ми її забирали. Зараз вона тече прямотоком, тому якість цієї води, вже буде зовсім інша, ніж до повномасштабного вторгнення. Тому ми зараз працюємо в напрямку будівництва нового трубопроводу, модернізації наших очисних споруд для того, щоб миколаївцям дати питну воду у наступному році – восени 2025 року ми отримаємо воду з нової точки водозабору на очисній споруді «Миколаївводоканалу», – сказав Олександр Сєнкевич.

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Нагадаємо, в Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури чекають офіційних розрахунків обласної військової адміністрації, щоб визначити, якої потужності має бути новий водогін для Миколаєва.

Спочатку водогін планували будувати об'ємом на 160 тисяч кубометрів на добу. Однак згодом голова в Держагентстві відновлення заговорили про можливість зменшити цей показник до 100 тисяч кубометрів, спираючись на сьогоднішнє споживання води містом.

Зараз миколаївці витрачають від 75 до 108 тисяч кубометрів лише централізованої технічної води на добу. Але у перспективі споживання води може бути більшим, адже на сьогодні у місті не працюють великі підприємства, а кількість населення досі менша за довоєнний рівень.

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Водогін для Миколаєва

З моменту як російські війська пошкодили водогін, що забезпечував Миколаїв водою, минуло вже майже три роки. Відтоді майже півмільйонне місто залишилось без без централізованого постачання питної води. Зараз миколаївці отримують воду з резервного джерела, що викликає багато питань до якості такої води та вмісту солей у її складі.

Солона вода пошкодила 1200 кілометрів водопровідної мережі міста. Директор «Миколаївводоканалу» Борис Дуденко повідомив, що замінити усю протяжність мережі, що зазнала руйнувань через подачу солоної води, неможливо. Станом на серпень 2024 року вдалося замінити лише близько 3 кілометрів мережі.

Пошкоджені солоною водою труби, що зберігаються на підприємстві «Миколаївводоканал», серпень 2024 року, фото «МикВісті»

Увесь цей час представники державної та місцевої влади шукали варіанти, як можна відновити питне водопостачання у Миколаєві. Остаточне рішення знайшли у 2024 році: новий водогін прокладатимуть з Нової Одеси, а гроші виділили з держбюджету.

Служба відновлення області вже обрала підрядників, які працюватимуть за принципом «проєктуй-будуй». Ними стали три компанії, кожна з яких відповідає за одну з трьох ділянок робіт: «Укртрансміст», «Ростдорстрой» та «Автострада».

Майбутній водогін для Миколаєва обіцяють побудувати та запустити до осені 2025 року, сказав голова Держагентства відновлення Сергій Сухомлин.

Але досі залишилось невирішеним питання, якою проєктною потужністю буде новий водогін: з одного боку є думка, що в Миколаєві зменшилось споживання води, а тому потрібно робити новий розрахунок, з іншого — обмеження кількості води може прямо впливати на майбутній розвиток міста та промисловості у ньому.

Ще під час конференції у Берліні у 224 році перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко, відповідаючи на запитання «МикВісті», заявив, що відсутність питної води у Миколаєві – одна з найбільших проблем в Україні, яку в найближчий час має вирішити держава.

А президент Володимир Зеленський доручив будувати новий водогін для забезпечення Миколаєва питною водою «по швидкому варіанту» – питна вода має бути до літа 2025 року. Уряд уже схвалив відповідну програму.