У міськраді Миколаєва озвучили, скільки людей зараз проживає в місті

Населення Миколаєва: у 2024 році зафіксовано приріст на 63 тисячі. Фото: 8 причал, архів «МикВісті»

Населення Миколаєва станом на кінець 2024 року збільшилося на 63 тисячі людей порівняно з минулим роком.

Такі дані наведені в проєкті бюджету Миколаївської міської ради на 2025 рік, повідомляє видання «МикВісті».

Як відомо, станом на 1 лютого 2022 року чисельність населення міста, за оцінками, становила 469 тисяч 545 людей. У 2023 році мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявляв, що в Миколаєві проживає близько 350-360 тисяч осіб, з них близько 56 тисяч це внутрішньо переміщені особи.

Проте, за даними мобільних операторів, на 1 лютого 2024 року цей збільшився до 423 тисяч 225 осіб.

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Загалом, за час повномасштабної війни чисельність населення Миколаєва скоротилась на понад 46 тисяч осіб. Основною причиною цього стала вимушена міграція городян через безпекову ситуацію, коли частина жителів міста переїхала в безпечніші регіони України або за кордон.

У проєкті бюджету наголошується, що демографічний розвиток і ситуація на ринку праці в Миколаєві залишатимуться залежними від безпекової ситуації. Очікується, що у 2025 році показники населення залишаться на рівні 2024 року.

Як змінювався рівень населення в Миколаєві?

Як відомо, з початку повномасштабної війни в Україні з Миколаєва виїхало близько 45% городян. Статистика почала позитивно змінюватись лише після деокупації правобережжя Херсонської області. І вже у вересні 2023 року в Миколаєві проживало близько 350 – 360 тисяч осіб. Це був однаковий показник у порівнянні з травнем того ж року. При цьому 56 тисяч з тієї кількості — це внутрішньо переміщені особи.

Тоді ж в травні голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомляв, що у Миколаївській області проживає близько 80% населення від довоєнного, однак робочих місць набагато менше.

Наразі у Миколаївській області зареєстровано понад 167 тисяч внутрішньо переміщених осіб, з яких більше 48 тисяч проживають безпосередньо в Миколаєві.

Незважаючи на позитивну динаміку щодо чисельності населення, Миколаїв залишається серед міст з найнижчими показниками доходів та витрат бюджету на одного мешканця в Україні. Зокрема, доходи бюджету на одного жителя міста складають лише 8,8 тисячі гривень, а витрати — 7,5 тисячі гривень.

Реорганізація пологових будинків у Миколаєві

Як відомо, у травні 2023 року у Миколаєві міська влада почала вивчати питання об'єднання пологових будинків, через скорочення кількості пологів.

31 липня 2023 року Миколаївська міська рада прийняла рішення про реорганізацію пологових будинків №1 та №2 — їх приєднали до міської лікарні №1 та міської лікарні №3 відповідно. Очільниця міського управління охорони здоров‘я Ірина Шамрай, пояснюючи необхідність проведення реорганізації медзакладів, заявляла, що за останні 7 років кількість вагітних у Миколаєві зменшилась у 5 разів.

Міська влада планує зберегти у місті майже на півмільйона жителів один пологовий будинок — №3, який знаходиться у мікрорайоні Ліски у Заводському районі Миколаєва.

Можливість скорочення шкіл у Миколаєві

Станом на кінець червня 2024 року у Миколаєві відбувся відтік контингенту учнів. З початку повномасштабної війни учнівський контингент зменшився на 13,8% — до 6380 осіб.

За словами, першого віце-мера Анатолія Петрова через це, є ризик закриття більшої кількості шкіл за ту, яка очікується після завершення процесу реорганізації навчальних закладів міста. Оскільки учнів вистачає на приблизно на 40-42 школи, а їх по факту 68.