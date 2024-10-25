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Миколаїв у числі міст із найнижчими доходами та витратами бюджету на одного мешканця

За рейтингом бюджетів українських міст Миколаїв має одні з найнижчих доходів та витрат бюджету на одного мешканця. 

Про це повідомляє аналітичний портал «Слово і діло».

Зазначається, що найвищі доходи та витрати бюджету на одного мешканця, у Києві: 22,4 тисячі гривень та 15,1 тисяч гривень. У Миколаєві в той час вони складають 8,8 тисячі гривень та 7,5 тисяч гривень.

Окрім Миколаєва, найменше доходів бюджету на одного мешканця припадає у Краматорську та Херсоні – 7,9 тисяч гривень та 6,1 тисяч гривень.

Доходи і витрати бюджетів українських міст. Зображення: Слово і ділоДоходи і витрати бюджетів українських міст. Зображення: Слово і діло

У Львові на одного мешканця припадає 15,3 тисяч гривень доходів бюджету, у Дніпрі — 14,4 тисяч гривень, в Ужгороді — 13,2 тисяч гривень, у Вінниці — 12,2 тисяч гривень, у Житомирі — 11,5 тисяч гривень, у Луцьку та Чернівцях — по 11,2 тисяч гривень.

По 8 тисяч гривень витрат, а надходжень 9,4 тисячі припадає на одного мешканця в Одесі.

На одного жителя Херсона припадає лише 6,1 тисяч гривень бюджетних видатків.

Нагадаємо, через вилучення з доходів бюджету Миколаєва «військового» податку на доходи фізичних осіб Миколаїв вже втратив 739,8 мільйонів гривень та недоотримав у 2024 році 2,7 мільярдів гривень.

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