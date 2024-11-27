На Миколаївщині з початку 2022 року зареєстрували понад 167 тисяч переселенців

На Миколаївщині зареєстровано 167,5 ВПО, ілюстративне фото: sud.ua

З початку повномасштабного вторгнення на Миколаївщині зареєстровано 167,5 тисяч внутрішньо переміщених осіб (ВПО). На сьогодні в області проживає понад 124 тисячі переселенців.

Про це у середу, 27 листопада на пресбрифінгу повідомила директорка департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної військової адміністрації Оксана Єльчієва, пишуть «МикВісті».

«Загалом, з початку повномасштабного вторгнення, в регіоні було обліковано 167,5 тисяч ВПО [...] Продовжується програма підтримки ВПО. Це програма «Турбота» та окрема програма допомоги внутрішньо переміщеним особам, яка діє в області. Працює координаційний штаб підтримки цивільного населення, який включає 9 робочих груп, зокрема й групу підтримки ВПО», — зазначила Оксана Єльчієва.

Раніше ми повідомляли, що у громадах Миколаївської області сформовано житловий соцфонд. У 100 об’єктах комунальної власності, серед яких соціальні квартири та кімнати в гуртожитках, зараз проживає 217 переселенців.

Нагадаємо, що у кінці жовтня у Південноукраїнську розпочалось облаштування модульних будиночків для ВПО. Пізніше стало відомо, що для реалізації цього проєкту необхідно щонайменше 2 мільйони 150 тисяч гривень.