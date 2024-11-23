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На облаштування модульного містечка для переселенців в Південноукраїнську потрібно ще ₴2 млн

На місці тривають роботи зі встановлення перших будиночків, фото: ЮжкаNews.СityНа місці тривають роботи зі встановлення перших будиночків, фото: ЮжкаNews.Сity

Для реалізації проєкту з будівництва модульного містечка для внутрішньо переміщених переселенців в Південноукраїнську необхідно щонайменше 2 мільйони 150 тисяч гривень.

Про це у коментарі місцевому виданню ЮжкаNews.Сity повідомив директор КП ЖЕО Олександр Миронюк, на баланс якого передані обʼєкти.

Окрім облаштування, комунальне підприємство займатиметься також підготовкою та благоустроєм території на бульварі Квітковому.

Наразі місто виділило лише 150 тисяч гривень із місцевого бюджету, щоб комунальники могли розпочати підготовчі роботи. Рішення про додаткове фінансування розглядатиметься на наступній сесії міської ради.

На місці тривають роботи зі встановлення перших будиночків, фото: ЮжкаNews.СityНа місці тривають роботи зі встановлення перших будиночків, фото: ЮжкаNews.Сity
На місці тривають роботи зі встановлення перших будиночків, фото: ЮжкаNews.СityНа місці тривають роботи зі встановлення перших будиночків, фото: ЮжкаNews.Сity
На місці тривають роботи зі встановлення перших будиночків, фото: ЮжкаNews.СityНа місці тривають роботи зі встановлення перших будиночків, фото: ЮжкаNews.Сity

Згідно з проєктом, громада безкоштовно отримує 10 модульних будинків від швейцарської Асоціації «Допомога Україні». Проте на місцеві органи лягають обов’язки з підготовки території, встановлення освітлення, відеоспостереження, проведення комунікацій і облаштування зручностей для проживання.

На сьогодні комунальники вже працюють над благоустроєм: розчищають територію, прибирають залишки старих споруд та облаштовують підґрунтя для модулів. Планується також встановлення огорож, лавочок, піддашків над входами, а самі будинки оброблять вологостійким покриттям.

У розмові з журналістами заступниця міського голови Марія Дроздова зазначила, що першими жителями стануть пенсіонери з Попасної, які втратили свій дім через війну.

В загальному пріоритет у розподілі житла буде надано внутрішньо переміщеним особам із вразливих категорій: пенсіонерам, одиноким матерям із дітьми, людям із інвалідністю.

Нагадаємо, облаштування модульних будиночків для ВПО у Південноукраїнську розпочалось у кінці жовтня.

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