У Миколаївській області проживає майже 123 тисяч переселенців. Ілюстратиіне фото: УНІАН

Станом на 24 листопада в Миколаївській області зареєстровано майже 123 тисячі переселенців. Однією з головних проблем для них залишається забезпечення житлом, про це йшла мова в ефірі «Українського радіо. Миколаїв».

За словами директорки департаменту соціального захисту населення Миколаївської ОВА Оксани Єльчієвої, в області діють п'ять місць компактного проживання.

«В області на сьогодні п'ять місць компактного проживання, де перебуває 271 людина. Разом з цим ми співпрацюємо з благодійними організаціями, які допомагають зробити ремонт, щоб створити нові місця для тимчасового поселення», — розповіла вона.

Додатково у громадах області сформовано житловий соцфонд. У 100 об’єктах комунальної власності, серед яких соціальні квартири та кімнати в гуртожитках, зараз проживає 217 переселенців.

За її словами, особлива увага приділяється людям похилого віку та особам з інвалідністю, які потребують постійного догляду. Наразі 334 людини, з яких 154 з Херсонщини, проживають у закладах соціального захисту.

Оксана Єльчієва розповіла, що у рамках програми «Прихисток» з початку повномасштабного вторгнення майже 9 тисяч переселенців проживали в установах комунальної власності. За цей час приватні домогосподарства області надали притулок майже 347 тисячам переселенців.

Нагадаємо, що у кінці жовтня у Південноукраїнську розпочалось облаштування модульних будиночків для ВПО. Пізніше стало відомо, що для реалізації цього проєкту необхідно щонайменше 2 мільйони 150 тисяч гривень.