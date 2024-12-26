В Держагенстві відновлення ще не визначились, якої потужності буде водогін для Миколаєва: «Чекаємо розрахунків ОВА»

Миколаїв, архівне фото «МикВісті»

В Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури чекають офіційних розрахунків обласної військової адміністрації, щоб визначити, якої потужності має бути новий водогін для Миколаєва.

Про це йдеться у статті «МикВісті» «Три роки без питної води: яким буде майбутній водогін для Миколаєва?».

Спочатку водогін планували будувати об'ємом на 160 тисяч кубометрів на добу. Однак згодом голова в Держагентстві відновлення заговорили про можливість зменшити цей показник до 100 тисяч кубометрів, спираючись на сьогоднішнє споживання води містом.

Зараз миколаївці витрачають від 75 до 108 тисяч кубометрів лише централізованої технічної води на добу. Але у перспективі споживання води може бути більшим, адже на сьогодні у місті не працюють великі підприємства, а кількість населення досі менша за довоєнний рівень.

Тому міська влада наголошує на тому, що водогін має бути потужністю 160 тисяч кубометрів. Однак голова Держагентства відновлення Сергій Сухомлин розраховує отримати оновлені дані щодо майбутніх планових показників споживання води містом, сказав він у коментарі «МикВісті».

— У нас вже було декілька нарад з цього приводу. Саме місто Миколаїв в листах про необхідний об'єм подачі води зазначає, що в перспективі потужність очисних споруд, які будуть побудовані, складатиме 120 тисяч кубів і роблять заявку на 160 тисяч кубів. Ми розуміємо, що стратегічний план від 2007 року містить у собі розвиток міста Миколаєва і вихід на значно більше споживання, але навіть по закону генеральний план має переглядатися через кожні 6-7 років. Він не переглядався і після цього було багато викликів як Covid-19, війна. Тому нам би хотілось уточнити, — сказав Сергій Сухомлин.

Голова Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин на Конференції з відновлення України, 11 червня 2024 рік, фото «МикВісті»

На сьогодні Держагентство розвитку очікує офіційних розрахунків від Миколаївської ОВА, після яких остаточно ухвалюватиметься рішення, якої потужності будувати водогін.

— Я думаю, що найближчим часом вони надійдуть, бо саме вони разом з містом Миколаєвом є замовником. Якщо вони підтверджують, що потрібно на 160 тисяч кубів, то будівництво водогону буде проєктуватися саме на 160 тисяч кубів, — уточнив Сергій Сухомлин.

Водогін для Миколаєва

З моменту як російські війська пошкодили водогін, що забезпечував Миколаїв водою, минуло вже майже три роки. Відтоді майже півмільйонне місто залишилось без без централізованого постачання питної води. Зараз миколаївці отримують воду з резервного джерела, що викликає багато питань до якості такої води та вмісту солей у її складі.

Солона вода пошкодила 1200 кілометрів водопровідної мережі міста. Директор «Миколаївводоканалу» Борис Дуденко повідомив, що замінити усю протяжність мережі, що зазнала руйнувань через подачу солоної води, неможливо. Станом на серпень 2024 року вдалося замінити лише близько 3 кілометрів мережі.

Пошкоджені солоною водою труби, що зберігаються на підприємстві «Миколаївводоканал», серпень 2024 року, фото «МикВісті»

Увесь цей час представники державної та місцевої влади шукали варіанти, як можна відновити питне водопостачання у Миколаєві. Остаточне рішення знайшли у 2024 році: новий водогін прокладатимуть з Нової Одеси, а гроші виділили з держбюджету.

Служба відновлення області вже обрала підрядників, які працюватимуть за принципом «проєктуй-будуй». Ними стали три компанії, кожна з яких відповідає за одну з трьох ділянок робіт: «Укртрансміст», «Ростдорстрой» та «Автострада».

Майбутній водогін для Миколаєва обіцяють побудувати та запустити до осені 2025 року, сказав голова Держагентства відновлення Сергій Сухомлин.

Але досі залишилось невирішеним питання, якою проєктною потужністю буде новий водогін: з одного боку є думка, що в Миколаєві зменшилось споживання води, а тому потрібно робити новий розрахунок, з іншого — обмеження кількості води може прямо впливати на майбутній розвиток міста та промисловості у ньому.

Ще під час конференції у Берліні у 224 році перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко, відповідаючи на запитання «МикВісті», заявив, що відсутність питної води у Миколаєві – одна з найбільших проблем в Україні, яку в найближчий час має вирішити держава.

А президент Володимир Зеленський доручив будувати новий водогін для забезпечення Миколаєва питною водою «по швидкому варіанту» – питна вода має бути до літа 2025 року. Уряд уже схвалив відповідну програму.